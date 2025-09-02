Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

Θρήνο στο χώρο του ελληνικού χάντμπολ και του αθλητισμού της χώρα μας σκόρπισε η είδηση της απώλειας του Γιάννη Ζαρλακούτη. Ο πρώην διεθνής αθλητής, τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο, όμως, δεν κατάφερε να βγει νικητής και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 47 ετών.

Ο εκλιπών αποτέλεσε μέλος της «χρυσής γενιάς» του Πανελληνίου, αγωνιζόμενος ακόμα και στο Τσάμπιονς Λιγκ με την αθηναϊκή ομάδα, όπως και την Εθνική Ελλάδας με κορυφαία του στιγμή την πρόκριση στα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2007.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία Χάνταμπολ εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλειά του, στην οποία αναφέρεται:

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή.

Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας.

Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών

Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα.

Γέννημα- θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου.

Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ.

Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα».

Το αντίο του Γιώργου Κρανάκη

Τον πρώην διεθνή παίκτη αποχαιρέτισε και ο Γιώργος Κρανάκης, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά στα social media:

«Δεν είναι εύκολο να «αποχαιρετάς» ένα παιδί που το είδες να μεγαλώνει, να αγωνίζεται και να ωριμάζει δίπλα σου. Ο Γιάννης Ζαρλακούτης έφυγε από κοντά μας μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ήταν κάτι πολύ παραπάνω από ένας καλός αθλητής. Ήταν υπόδειγμα χαρακτήρα - ταπεινός, εργατικός, με σεβασμό για όλους και με εκείνο το χαμόγελο που φώτιζε κάθε γωνιά όπου βρισκόταν. Είχε μια σπάνια ακεραιότητα, ένα ήθος που δύσκολα συναντάς και μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τους γύρω του.

Τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο. ΠΑΛΕΨΕ με θάρρος, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής, δείχνοντας σε όλους μας τι σημαίνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. Κράτησε ψηλά το κεφάλι, χωρίς να χάσει ποτέ την ελπίδα του, ακόμα κι όταν η αρρώστια τον δοκίμαζε αλύπητα.

Μπορεί να «έσβησε» στα 47 του χρόνια, όμως η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα όπως του αξίζει: ως έναν σπουδαίο αθλητή, έναν γενναίο μαχητή, έναν αληθινό φίλο και άνθρωπο.

Καλό ταξίδι, Γιάννη στα γήπεδα του παραδείσου…».

