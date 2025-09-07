Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου»

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει να μοιράζεται τις σκέψεις του, μέσω των social media.

Στην τελευταία του ανάρτηση, την οποία έκανε το πρωί της Κυριακής (07/09), αναφέρθηκε στα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος σε καταστάσεις πόνου κι ότι αξίζει μόνο σε περίπτωση που οδηγηθεί κάπου.

Ο Τσιτσιπάς έγραψε χαρακτηριστικά ότι: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου».

A man will endure pain, isolation, and madness… as long as it leads somewhere. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 7, 2025

