Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου»

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα…»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα ποστ στα social media, μέσω του οποίου αναφέρθηκε στα συναισθήματα που μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος.

Newsbomb

Στέφανος Τσιτσιπάς
EPA/MARK LYONS
1'
Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει να μοιράζεται τις σκέψεις του, μέσω των social media.

Στην τελευταία του ανάρτηση, την οποία έκανε το πρωί της Κυριακής (07/09), αναφέρθηκε στα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος σε καταστάσεις πόνου κι ότι αξίζει μόνο σε περίπτωση που οδηγηθεί κάπου.

Ο Τσιτσιπάς έγραψε χαρακτηριστικά ότι: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου».

