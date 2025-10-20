Πέθανε στα 36 του χρόνια πρώην επαγγελματίας αθλητής που ήταν υπό κράτηση

Με θλίψη έγινε γνωστό ότι ο πρώην All-Pro running back του NFL, Νταγκ Μάρτιν, πέθανε σε ηλικία 36 ετών.

Πέθανε στα 36 του χρόνια πρώην επαγγελματίας αθλητής που ήταν υπό κράτηση
EPA/ERIK S. LESSER
Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του την Κυριακή, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, «με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο Νταγκ Μάρτιν απεβίωσε το πρωί του Σαββάτου. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Μάρτιν κατέληξε το Σάββατο, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία του Όκλαντ. Όπως αναφέρουν οι σχετικές αναφορές, η αστυνομία έλαβε κλήση γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα για πιθανή διάρρηξη σε κατοικία, αλλά και για ένα άτομο που αντιμετώπιζε «ιατρικό επείγον περιστατικό» στο ίδιο σημείο.

Κατά την επαφή των αστυνομικών με τον Μάρτιν, υπήρξε «σύντομη συμπλοκή», με αποτέλεσμα ο πρώην παίκτης να χάσει τις αισθήσεις του λίγο μετά τη σύλληψή του. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η υπόθεση ερευνάται τόσο από το τμήμα ανθρωποκτονιών και το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων του Αστυνομικού Τμήματος Όκλαντ (OPD), όσο και από την ανεξάρτητη αστυνομική επιτροπή του Όκλαντ και την Εισαγγελία της Κομητείας Αλαμίντα.

Ο Νταγκ Μάρτιν γεννήθηκε στο Στόκτον της Καλιφόρνια και έκανε σπουδαία καριέρα στο NFL. Επιλέχθηκε στο Νο.31 του ντραφτ του 2012 από τους Τάμπα Μπέι Μπακανίερς και εντυπωσίασε αμέσως, τρέχοντας για 1.454 γιάρδες και σημειώνοντας 11 touchdowns στην πρώτη του σεζόν. Η εξαιρετική του απόδοση τον οδήγησε στο Pro Bowl και του χάρισε μία θέση στην καλύτερη ρούκι ομάδα του NFL.

Το 2015 είχε μία ακόμη κορυφαία χρονιά, με 1.400 γιάρδες και συμμετοχή στην πρώτη All-Pro ομάδα. Σε έξι σεζόν με τη φανέλα των Μπακανίερς, συγκέντρωσε συνολικά 4.633 γιάρδες (η τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου) και 26 touchdowns. Ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2018 με τους Όκλαντ Ρέιντερς.

Οι Τάμπα Μπέι Μπακανίερς εξέδωσαν ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο του Νταγκ Μάρτιν. Από τη ρεκόρ ρούκι χρονιά του το 2012 μέχρι τις πολλαπλές συμμετοχές του στο Pro Bowl, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον οργανισμό μας».

Η αθλητική κοινότητα και οι φίλοι του NFL αποχαιρετούν έναν σπουδαίο αθλητή, με την ακριβή αιτία του θανάτου του να παραμένει υπό διερεύνηση.

