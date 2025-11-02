Απίθανο timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, η σπουδαία διοργάνωση τένις φιλοξενείται στο Telekom Center Athens από την 1η έως την 8η Νοεμβρίου.

Η πρεμιέρα έγινε το Σάββατο (1/11) με αναμετρήσεις για τους προκριματικούς γύρους και συνεχίζεται σήμερα (2/11) με την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη να ξεχωρίζει.

Την Τρίτη (4/11), μάλιστα, θα κάνει την εμφάνισή του ο GOAT του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε το Σάββατο στο Telekom Center Athens και μοίρασε χαρά σε όσους έδωσαν το παρών στο γήπεδο.

https://www.instagram.com/reel/DQh2SElgGmh/

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές κοινοποίησαν με βίντεο το τρομερό timelapse video της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις.