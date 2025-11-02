Απίθανο timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ξεκίνησε στο Telekom Center Athens που μέσα σε χρόνο ρεκόρ μεταμορφώθηκε σε γήπεδο τένις.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, η σπουδαία διοργάνωση τένις φιλοξενείται στο Telekom Center Athens από την 1η έως την 8η Νοεμβρίου.

Η πρεμιέρα έγινε το Σάββατο (1/11) με αναμετρήσεις για τους προκριματικούς γύρους και συνεχίζεται σήμερα (2/11) με την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη να ξεχωρίζει.

Την Τρίτη (4/11), μάλιστα, θα κάνει την εμφάνισή του ο GOAT του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε το Σάββατο στο Telekom Center Athens και μοίρασε χαρά σε όσους έδωσαν το παρών στο γήπεδο.

https://www.instagram.com/reel/DQh2SElgGmh/

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές κοινοποίησαν με βίντεο το τρομερό timelapse video της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις.

https://www.instagram.com/reel/DQh7e1jiUJ2/

