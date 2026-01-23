Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Ανδρών, η οποία βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη πρόκληση της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Newsbomb

Ελλάδα
Eurokinissi Sports
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη διοργάνωση του Βελιγραδίου 2026, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδικεί για πρώτη φορά την παρουσία του σε βάθρο, για την εν λόγω διοργάνωση, έχοντας μπροστά του τον ημιτελικό απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία.

Το μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή (23/01) στις 18:00, στην εντυπωσιακή Belgrade Arena. Όλα τα βλέμματα των φίλων του υγρού στίβου θα είναι στραμμένα στη σερβική πρωτεύουσα, καθώς η «γαλανόλευκη» καλείται να κάνει το αποφασιστικό βήμα προς τον τελικό.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης, με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στις δύο φάσεις των ομίλων, δείχνοντας σταθερότητα, ποιότητα και χαρακτήρα. Με ανεβασμένη ψυχολογία και εξαιρετικό αγωνιστικό μομέντουμ, οι διεθνείς στοχεύουν στη συνέχιση του νικηφόρου σερί και στην πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25/01), που θα εξασφαλίσει αυτομάτως μετάλλιο και θα ανοίξει τον δρόμο για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι πλήρης, έχοντας αφήσει πίσω της τα προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών. Το τεχνικό επιτελείο έχει προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια την αναμέτρηση, γνωρίζοντας καλά τη δυναμική της Ουγγαρίας, η οποία παραμένει διαχρονικά μία από τις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου πόλο και ένας αντίπαλος που δεν επιτρέπει το παραμικρό λάθος.

Στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (23/01) στις 21:30, η οικοδέσποινα Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και ποιότητας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

  • 18:00 Ελλάδα - Ουγγαρία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 21:30 Σερβία - Ιταλία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Η πρώτη τριμερής συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες»: Το νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με παιδιά και γονείς έξω από δημοτικό σχολείο - Τρεις τραυματίες

07:21ΥΓΕΙΑ

Ιστορικό υψηλό στην επιβίωση από καρκίνο: 7 στους 10 κερδίζουν τη μάχη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιανουαρίου

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από αναθυμιάσεις γκαζιού

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

06:32WHAT THE FACT

Ινδονησία: Επιστήμονες ανακάλυψαν σε σπήλαιο την αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Τι είπε για Καρυστιανού και Τσίπρα στο συνέδριο της ΝΕΑΡ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικά στοιχεία: 13 νεκροί από πυρκαγιές και αναθυμιάσεις μέσα σε 50 ημέρες

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για «μερική» συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τη Συμφωνία Ειρήνης του Τραμπ χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με παιδιά και γονείς έξω από δημοτικό σχολείο - Τρεις τραυματίες

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικά στοιχεία: 13 νεκροί από πυρκαγιές και αναθυμιάσεις μέσα σε 50 ημέρες

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

06:32WHAT THE FACT

Ινδονησία: Επιστήμονες ανακάλυψαν σε σπήλαιο την αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ