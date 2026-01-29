Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών

Η Ελλάδα «βούλιαξε» τη Γερμανία με 26-5 κάνοντας επίδειξη δύναμης σε ακόμη μία αναμέτρηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Newsbomb

Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ εύκολη επικράτηση για την δυνατή Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο, επικρατώντας 26-5 της Γερμανίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «σφράγισε» την κορυφή στο γκρουπ, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα ματς της Β΄ φάσης, όπου εντάσσεται στον Ε΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό) την Ιταλία και την Κυριακή 1/2 (20:45) τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το ματς με τις Γερμανίδες. «Καθαρίζοντας» με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη και πλέον ο δρόμος προς τα ημιτελικά είναι ορθάνοιχτος.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Β. Πλευρίτου (πέναλτι), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 3-0 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 4-1 Μπούικα (πέναλτι), 5-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 6-1 Σιούτη (πέναλτι), 7-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-1 Γρηγοροπούλου (φουνταριστός), 9-1 Ξενάκη (κόντρα), 9-2 Μπούικα (περιφέρεια), 10-2 Ξενάκη (πέναλτι), 11-2 Φουντωτού (κόντρα), 12-2 Πάτρα (κόντρα), 13-2 Τριχά (κόντρα), 13-3 Μπούικα (πέναλτι), 14-3 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 15-3 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 16-3 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια), 17-3 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 18-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 19-3 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 20-3 Νίνου (κόντρα), 21-3 Φουντωτού (π.π.), 22-3 Καραγιάννη (πέναλτι), 22-4 Μπούικα (πέναλτι), 23-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 24-4 Καραγιάννη (κόντρα), 25-4 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 25-5 Φόσεμπεργκ (πέναλτι), 26-5 Σιούτη (περιφέρεια).

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε

Διαβάστε περισσότερα στο Onsports.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η «ήρεμη» ζωή ενός δισεκατομμυριούχου - Η κάβα «μουσείο», τα πολυτελή ακίνητα και τα superyachts

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

17:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «βλέπουν» ισχυρό στρατοσφαιρικό θερμαντισμό - Πιθανή πολική εισβολή

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πολύ βαθιά η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Γαλλία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Οι δολοφονίες που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις - Συνελήφθησαν οι δράστες

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: «Κανείς δεν ελέγχει τα δίκτυα προπανίου» - Απόλυτο κενό μετά το 2014

17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλίδα ΥΠΑΜ: Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση στις διαρκείς εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο - Ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής Ελλάδας - Γαλλίας

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης κατά... Amazon: «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ, προσβάλετε την Ευρώπη!»

17:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προστέθηκαν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η επίθεση με βεγγαλικά σε σχολείο - Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό» deal για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ εν μέσω της διαμάχης με τον γιο του - Το νέο επαγγελματικό βήμα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

16:51WHAT THE FACT

Αρχαίο «τσιμέντο» διατήρησε τα πιο παράξενα απολιθώματα του κόσμου – Οι επιστήμονες γνωρίζουν το πώς

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ο Φονιάς – Έγκλημα & Αθώωση» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Έλληνες επιλέγουν μικρές επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάνδημο αντίο στην 47χρονη Σταυρούλα, μητέρα 3 παιδιών που σκοτώθηκε από την έκρηξη στη «Βιολάντα»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Ο πατέρας του άτυχου Δημήτρη είχε σκοτωθεί και αυτός στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 5 περιοχές - «Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρές αντιδράσεις για την τοποθέτηση Αυγενάκη σε θέση Προέδρου Αναπτυξιακού Φορέα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ