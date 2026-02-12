Μαρία Σάκκαρη: Μετράει δυνάμεις κόντρα στην Σβιόντεκ στην Ντόχα

Μπροστά σε μια από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της φετινής σεζόν βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (16:00, Novasports HD) αντιμετωπίζει την Ίγκα Σβιόντεκ στα προημιτελικά του Qatar Open.

Newsbomb

Μαρία Σάκκαρη: Μετράει δυνάμεις κόντρα στην Σβιόντεκ στην Ντόχα
EPA/JOEL CARRETT, ΑΜΠΕ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης, θα τεθεί αντιμέτωπη για όγδοη φορά στην καριέρα της με την Πολωνή (Νο2), διεκδικώντας μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά ενός WTA 1000 τουρνουά.

Η Σβιόντεκ έχει ελαφρύ προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (4-3), ωστόσο το μομέντουμ είναι ξεκάθαρα υπέρ της, καθώς μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες χωρίς απώλεια σετ. Δύο από αυτές, μάλιστα, σημειώθηκαν στη Ντόχα (2022 και 2025), στοιχείο που ενισχύει την αυτοπεποίθησή της στις συγκεκριμένες συνθήκες.

Παρόλα αυτά, η Σάκκαρη δείχνει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η επιβλητική επικράτηση επί της Βαρβάρα Γκράτσεβα με 7-6(3), 6-0 επιβεβαίωσε ότι βρίσκει ρυθμό, σταθερότητα και ένταση στο παιχνίδι της. Για να ανατρέψει τα δεδομένα απέναντι στη Σβιόντεκ, θα χρειαστεί υψηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς, επιθετικές επιστροφές και πνευματική αντοχή στα κρίσιμα σημεία.

Στόχος της είναι να «σπάσει» το αρνητικό σερί και να επιστρέψει σε ημιτελικό WTA 1000 για πρώτη φορά μετά το Indian Wells του 2024, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα για την αγωνιστική της επαναφορά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων λιντσάρισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: «Κλεισμένες εδώ και δύο εβδομάδες οι κρατήσεις», λέει ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Πάρνηθα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας με μουσική, χορό και κεράσματα

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιβεβαιώθηκε χθες η στρατηγική της κυβέρνησης για μία εξωτερική πολιτική χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες»

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

12:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μετράει δυνάμεις κόντρα στην Σβιόντεκ στην Ντόχα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Αντιδράσεις, κατηγορίες και «hate-watch» για Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Έχω γίνει βορά - Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει αναθέσεις, αν δεν εγκριθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα - Τεράστια τρύπα... καταπίνει δρόμο στη Σανγκάη

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Διασώθηκε μανάτος που είχε κολλήσει σε αποχετευτικό αγωγό - Αναρρώνει σε θαλάσσιο πάρκο

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν... λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο - Βίντεο από την παράξενη ληστεία

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Οι Αμερικανοί φαίνονται πρόθυμοι να ανεχθούν ιρανικό εμπλουτισμό ουρανίου με προκαθορισμένα όρια

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

11:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, Τσιτσιπά και Σάκκαρη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία μητέρας – Εκπαιδευτικός χαστούκισε τον αυτιστικό γιο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγαλμα Κολοκοτρώνη: Μετακινήθηκε μετά από 53 χρόνια - Διευκρινίσεις για την αφαίρεση του σπαθιού

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας με μουσική, χορό και κεράσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ