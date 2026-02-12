Μαρία Σάκκαρη: Μετράει δυνάμεις κόντρα στην Σβιόντεκ στην Ντόχα

Η Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης, θα τεθεί αντιμέτωπη για όγδοη φορά στην καριέρα της με την Πολωνή (Νο2), διεκδικώντας μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά ενός WTA 1000 τουρνουά.

Η Σβιόντεκ έχει ελαφρύ προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (4-3), ωστόσο το μομέντουμ είναι ξεκάθαρα υπέρ της, καθώς μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες χωρίς απώλεια σετ. Δύο από αυτές, μάλιστα, σημειώθηκαν στη Ντόχα (2022 και 2025), στοιχείο που ενισχύει την αυτοπεποίθησή της στις συγκεκριμένες συνθήκες.

Παρόλα αυτά, η Σάκκαρη δείχνει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η επιβλητική επικράτηση επί της Βαρβάρα Γκράτσεβα με 7-6(3), 6-0 επιβεβαίωσε ότι βρίσκει ρυθμό, σταθερότητα και ένταση στο παιχνίδι της. Για να ανατρέψει τα δεδομένα απέναντι στη Σβιόντεκ, θα χρειαστεί υψηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς, επιθετικές επιστροφές και πνευματική αντοχή στα κρίσιμα σημεία.

Στόχος της είναι να «σπάσει» το αρνητικό σερί και να επιστρέψει σε ημιτελικό WTA 1000 για πρώτη φορά μετά το Indian Wells του 2024, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα για την αγωνιστική της επαναφορά.