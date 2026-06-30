Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

Snapshot Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού σε τελετή στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Καραλής, Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με άλλους Ολυμπιονίκες του Παρισιού 2024.

Την ορκωμοσία του Καραλή πραγματοποίησε ο πυγμάχος και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Μαζί με τον Καραλή, ορκίστηκαν και άλλοι αθλητές που είχαν διακριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και δεν είχαν ενταχθεί έως τώρα.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις εντάχθηκαν επίσης η Μηλένα Κοντού (Πολεμικό Ναυτικό), ο Απόστολος Χρήστου, η Ζωή Φίτσιου και ο Θοδωρής Τσελίδης (Στρατός), καθώς και οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής (Πολεμική Αεροπορία). Snapshot powered by AI

Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, λίγες ημέρες μετά την τρίτη θέση που κατέλαβε στο Diamond League του Παρισιού, εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με άλλους Ολυμπιονίκες του Παρισιού του 2024. Την ορκωμοσία του Καραλή πραγματοποίησε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Ο ίδιος ο Καραλής ανέφερε ότι αισθάνεται τιμή που εντάχθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως ιδιαίτερη αναγνώριση για τους Ολυμπιονίκες.

«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών,» δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ προέβη σε ανάρτηση φωτογραφιών από τη στιγμή της ορκωμοσίας του στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

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Μαζί του ορκίστηκαν και άλλοι αθλητές που είχαν ανέβει στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και δεν είχαν ενταχθεί έως τώρα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκε επίσης η Μηλένα Κοντού, στον Στρατό ο Απόστολος Χρήστου, η Ζωή Φίτσιου και ο Θοδωρής Τσελίδης, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία ορκίστηκαν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής.

«Σήμερα ορκίστηκε ένας παγκόσμιος πρωταθλητής»

Σχολιάζοντας την ορκωμοσία του Καραλή η Μαρία Πολύζου σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα ορκίστηκε ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας Ολυμπιονίκης, ένας αθλητής που με τις επιτυχίες του έκανε την Ελλάδα περήφανη»

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Σήμερα δεν ορκίστηκε απλώς ένας αξιωματικός. Σήμερα ορκίστηκε ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας Ολυμπιονίκης, ένας αθλητής που με τις επιτυχίες του έκανε την Ελλάδα περήφανη.



Ο Μανώλης Καραλής εντάχθηκε σήμερα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η Πολιτεία, μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους κορυφαίους Έλληνες αθλητές.



Γιατί η αριστεία δεν αποτελεί μόνο διάκριση στα στάδια του κόσμου. Είναι αξία που μπορεί να υπηρετήσει και την πατρίδα.



Η Ελλάδα έχει την τιμή να βλέπει έναν από τους κορυφαίους επικοντιστές όλων των εποχών να συνεχίζει να την εκπροσωπεί, πλέον και με τη στολή του Πολεμικού Ναυτικού.



Συγχαρητήρια, Μανώλη!



Είμαστε περήφανοι για όσα έχεις ήδη κατακτήσει και ακόμη πιο περήφανοι για όσα συνεχίζεις να συμβολίζεις: ήθος, αριστεία, προσφορά και αγάπη για την Ελλάδα».

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