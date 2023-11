Novibet: Τριπλή Διάκριση στα Φετινά EGR Operator Awards

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Affiliate Program of the Year

Τρία βραβεία απέσπασε η Novibet στα διεθνή βραβεία EGR Operator Awards 2023 που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του online gaming.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Λονδίνο με τη Novibet να διακρίνεται με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Affiliate Program of the Year. Το πρόγραμμα Affiliate συνεργατών της Novibet, αναδείχθηκε ως το κορυφαίο παγκοσμίως, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της ομάδας της Novibet για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και τη δημιουργία αξίας τόσο για το brand όσο και για τους συνεργάτες του διεθνώς.

Επίσης, η εταιρεία έλαβε δύο ακόμα σημαντικές διακρίσεις: Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία ’ESG Strategy of the Year’ και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία ’Sports Betting Operator of the Year’. Για ακόμη μια χρονιά, η προστιθέμενη αξία της Novibet στον ευρύτερο κλάδο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας αναγνωρίζεται διεθνώς. Με παρουσία, πλέον, σε δέκα χώρες, η Novibet υλοποίησε εντός του 2023 ένα διευρυμένο πλάνο στρατηγικής επέκτασης, διατηρώντας παράλληλα την ανώτατη τεχνολογική υπεροχή του προϊόντος και των υπηρεσιών της. Παράλληλα, όπως αναδεικνύει και η διάκρισή της στην κατηγορία ‘ESG Strategy of the Year’, η Novibet φροντίζει να αναπτύσσεται συνεχώς υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές και θέτοντας τους ανθρώπους και τον αθλητισμό στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της.