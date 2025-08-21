Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport

Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός για την μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport).

Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova, θα απολαύσουν μια συναρπαστική σεζόν με περισσότερους από 3.500 LIVE αγώνες, από κορυφαίες διοργανώσεις, με περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ντέρμπι, με περισσότερους από 500 αγώνες μπάσκετ και περισσότερους από 700 αγώνες τένις, απολαμβάνοντας παρέα με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports:

Την Premier League , το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028

, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028 Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup έως το 2028

έως το 2028 Τα top πρωταθλήματα ποδοσφαίρου LaLiga , Bundesliga

Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Stoiximan Super League πλαισιωμένους με την μακροβιότερη εκπομπή του Novasports, «Η Ώρα των Πρωταθλητών».

Την «επίσημη αγαπημένη» μας, την Εθνική ομάδα μπάσκετ αλλά και όλη τη διοργάνωση Eurobasket 2025

Τις Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της UEFA στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026