Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/8/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
Τζακ ποτ προέκυψε στην αποψινή (24/08) στη κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από ένα 1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν, είναι οι: 1, 11, 19, 30, 37 και Τζόκερ το 20.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

