Κλήρωση Eurojackpot (10/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 46 εκατομμύρια ευρώ
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 167
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (10/10), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 46 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 167 είναι οι εξής: 4 5 24 31 41 και 3 12
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
