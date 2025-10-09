Κλήρωση Τζόκερ (9/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.600.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) η κλήρωση 2973 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 23, 7, 30, 10, 4 και Τζόκερ ο αριθμός 20 .
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
