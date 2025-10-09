Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (12/10)

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση (2973) Τζόκερ της Πέμπτης (9/10), όπου μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 4.600.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 2973 ήταν: 23, 7, 30, 10, 4 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Την Κυριακή (12/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ και στην δεύτερη 100.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης