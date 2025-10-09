Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (12/10)

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η κλήρωση της Πέμπτης (9/10)

Newsbomb

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (12/10)
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση (2973) Τζόκερ της Πέμπτης (9/10), όπου μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 4.600.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 2973 ήταν: 23, 7, 30, 10, 4 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

τζακ ποτ

Την Κυριακή (12/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ και στην δεύτερη 100.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σκωτία – Ελλάδα 0-0 (Ημίχρονο): Ανώτερη η Εθνική, της λείπει η σωστή τελική επιλογή

22:40LIFESTYLE

Μιχάλης Σαράντης: «Ως πατέρας έπρεπε να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Έντονες και σφοδρές» επιθέσεις - Παλαιστινιακά ΜΜΕ

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (12/10)

22:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Gmail: Νέα λειτουργία με «εργαλείο» την τεχνητή νοημοσύνη «διαβάζει» τα e–mail σου

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντάται με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Ελλάδα: Συγκίνησαν οι διεθνείς, κράτησαν τη φανέλα του Μπάλντοκ πριν τη σέντρα του αγώνα

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Η Κυριακή «θα μπορούσε να είναι ιστορική μέρα για την Μέση Ανατολή»

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας καταψηφίζει τη συμφωνία και απειλεί την κυβέρνηση Νετανιάχου

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (9/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.600.000 ευρώ

21:57WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με ανοιχτό το παράθυρο - Νέα έρευνα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Αράδαινα – Μάρμαρα: Μια άγρια, μαγευτική διαδρομή στην άγνωστη Κρήτη

21:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αλλάζουν τα δεδομένα για το Ισραήλ μετά την Ειρήνη στη Γάζα - Τα «χαρτιά» της EBU

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά κατά του πρωθυπουργού της χώρας

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 49χρονου στον Ριζόμυλο Αχαΐας

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση η Αλγερία

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Πατέλη: Ήταν «σιωπηλός πρωταγωνιστής» στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Χαμάς κηρύσσουν το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Χαμάς κηρύσσουν το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Τέλος στην υποχρεωτική απόδειξη - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς στο διπλό φονικό - Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

19:21ΕΛΛΑΔΑ

«Πάμε έξω για ξύλο, θα σας γαμ…» – Προς απέλαση ο 19χρονος Ιρακινός που επιτέθηκε σε μηχανοδηγό του Μετρό

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Ντροπή: Βανδάλισαν προτομές Μακεδονομάχων στην Έδεσσα - Σφοδρή αντίδραση από τοπικούς συλλόγους

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά κατά του πρωθυπουργού της χώρας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (9/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.600.000 ευρώ

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων για τα «μάτια» μίας κοπέλας – Με μαχαιριές στην Εντατική ένας 12χρονος

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

22:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σκωτία – Ελλάδα 0-0 (Ημίχρονο): Ανώτερη η Εθνική, της λείπει η σωστή τελική επιλογή

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένα βήμα από την ένταξη στο «Ινστιτούτο Τσίπρα» η Ευγενία Φωτονιάτα

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ