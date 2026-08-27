Κλήρωση Τζόκερ την Πέμπτη 27/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ είναι:
3, 4, 21, 25, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.
Στην κλήρωση της Κυριακής (31/8) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5,4 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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