Κλήρωση Τζόκερ την Πέμπτη 27/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ είναι:

3, 4, 21, 25, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.

Στην κλήρωση της Κυριακής (31/8) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5,4 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.