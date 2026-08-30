Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση είναι: 2, 10, 21, 26, 32, και Τζόκερ ο αριθμός: 1.

Τζακ ποτ σημειώθηκε και στην αποψινή κλήρωση, με τους τυχερούς της επόμενης κλήρωσης στην πρώτη κατηγορία να μοιράζονται τουλάχιστον 5.800.000 ευρώ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.