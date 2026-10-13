Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (15/10)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Τρίτης (13/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 16, 21, 28, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 2.
Στην κλήρωση της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.
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