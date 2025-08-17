Ξεκίνημα με ντέρμπι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, στην Premier League – Οι μεταδόσεις (17/08)

Δύο από τους ιστορικότερους συλλόγους στο Νησί κοντράρονται στο «Όλντ Τράφορντ», για την 1η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από το χειρότερο πλασάρισμα της ιστορίας της (βλ. 15η θέση) τα τελευταία 35 χρόνια, ψάχνει να… αναγεννηθεί, έχοντας πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Άρσεναλ, από την πλευρά της, μοιάζει «κολλημένη» στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια, κάτι που βέβαια δεν αποτελεί… παρηγοριά, καθώς έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004. Οι «κανονιέρηδες» ευελπιστούν ότι φέτος θα βρουν αυτό που τους… έλειπε τις προηγούμενες σεζόν και θα κατακτήσουν την κορυφή.

Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (17/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει πρεμιέρα εντός έδρας, υποδεχόμενη την Μπρέντφορντ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας) 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας) 13:15 Novasports Prime Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS11 Pindula 2 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας) 15:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS12 Podhoran 2 15:30 Novasports 2HD Τβέντε - PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2025/26 16:00 Novasports Premier League Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 16:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS13 Katerinice 2 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρίο Άβε – Νασιονάλ Liga Portugal Betclic 2025-26 18:00 Novasports 2HD Θέλτα – Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26 18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ Premier League 2025/26 19:00 Novasports Prime Άρης - Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας 20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι, Ημιτελικοί 20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26 20:30 Novasports Start Μπιλμπάο – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 22:15 Novasports Prime Μίλαν – Μπάρι Coppa Italia 2025/26 22:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις - Ντάλας Γουίνγκς WNBA Regular Season 2025 22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal Betclic 2025-26 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι (Τελικός Διπλού) 02:30 Action 24 Ιντεπεντιέντε - Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

