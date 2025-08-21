Champions League: Πεντάρα η Μπόντο Γκλιμτ, ισόπαλο το Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα

Δεύτερη μέρα των πρώτων αγώνων στα play offs του Champions League, με την Μπόντο Γκλιμτ να… καθαρίζει τη δουλειά! Οι Νορβηγοί συνέτριψαν με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς και ουσιαστικά εξασφάλισαν τη συμμετοχή στη League Phase.

Στο μεγάλο ματς της βραδιάς, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα έμειναν στο 0-0. Ο Παυλίδης έπαιξε σε όλο το ματς, με την ομάδα του να ολοκληρώνει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φλορεντίνο Λουΐς στο 71’.

Η Βασιλεία έμεινε στο 1-1 με την Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου που έπαιξε σε όλο το ματς. Οι Ελβετοί έμειναν κι αυτοί με δέκα παίκτης λόγω αποβολής του Ατζετέι στο 82’.

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Σέλτικ και Καϊράτ Αλμάτι, μετά το 0-0 της Σκωτίας.



Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα play offs του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30΄ Βάργκα - 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58΄ Ντουάρτε - 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50΄ Ντανίλο - 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0

(7΄ Χογκ, 10΄ Μπιόρτουφτ, 25΄ Σάλτνες, 54΄ Έβγεν, 79΄αυτ. Μπόβινγκ)

Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0

Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1

(14΄πεν. Σακίρι - 45+3΄ Γκάμπριελ Περέιρα)