Ριέκα - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Στην Κροατία δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πλαίσιο του πρώτου ματς των play offs του Europa League αντιμετωπίζει την Ριέκα
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την Ευρωπαϊκή του πορεία και μετά την δραματική πρόκριση απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ.
Προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ριέκα την οποία αντιμετωπίζει απόψε (21/08 - 21:00) στην Κροατία, με την ρεβάνς να παίζεται στην Τούμπα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά τον Γιώργο Γιακουμάκη, ωστόσο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τάισον, Πέλκα και Σορετίρε.
Η σέντρα στην αναμέτρηση Ριέκα - ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:45. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Open TV.