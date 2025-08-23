Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Το Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις βράδυ του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς… Ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης», ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ το δεύτερο θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport2HD.

Αναλυτικά το σημερινό (23/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 13:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2025 Τζόνι Γουόκερ - Ζανγκ Μινγιάνγκ 13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ουγγαρία (1ος Αγώνας) 13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2025 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 1ος Αγώνας 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Λέστερ Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ - Αλ Αχλί Saudi Super Cup 2025 15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Ισπανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint) 16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 5HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26 17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Σάντερλαντ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Γουλβς Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ουγγαρία (2ος Αγώνας) 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship 2025-26 18:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο German Super Cup 2025 19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League 2025/26 19:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένοα – Λέτσε Serie A 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A 2025-26 19:45 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν Eredivisie 2025/26 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League by Stoiximan 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26 20:00 Novasports Prime Άρης - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26 20:30 Novasports 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ - Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season 2025 21:30 Novasports Start WTA 250 2025 Κλίβελαντ, Τελικός 21:30 Novasports 2HD Σάλκε – Μπόχουμ Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μίλαν – Κρεμονέζε Serie A 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Serie A 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26 22:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Τοντέλα Liga Portugal Betclic 2025-26 22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20 2025 00:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (Τελικός) 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:30 Novasports 6HD WTA 500 2025 Μοντερέι, Τελικός 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης