Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος, από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ο οποίος μπαίνει στη μάχη της νέας σεζόν της Super League, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08).
Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
Το Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις βράδυ του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς… Ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης», ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ το δεύτερο θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport2HD.
Αναλυτικά το σημερινό (23/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
11:05
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00
COSMOTE SPORT 6 HD
UFC Fight Night 2025
Τζόνι Γουόκερ - Ζανγκ Μινγιάνγκ
13:05
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto-E World Championship 2025
Ουγγαρία (1ος Αγώνας)
13:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 7 HD
DTM 2025
Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 1ος Αγώνας
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Τσάρλτον – Λέστερ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:40
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Αλ Νασρ - Αλ Αχλί
Saudi Super Cup 2025
15:30
ΕΡΤ2
Τουρκία – Ισπανία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)
16:30
Novasports Extra 1
Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 6HD
Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 4HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
17:00
Novasports Premier League
Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Μπέρνλι – Σάντερλαντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 2HD
Μπόρνμουθ – Γουλβς
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto-E World Championship 2025
Ουγγαρία (2ος Αγώνας)
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Νόριτς – Μίντλεσμπρο
Sky Bet EFL Championship 2025-26
18:00
Novasports 1HD
Μαγιόρκα – Θέλτα
La Liga EA Sports 2025/26
19:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Φούσε Βερολίνου – Κίελο
German Super Cup 2025
19:30
Novasports Premier League
Άρσεναλ – Λιντς
Premier League 2025/26
19:30
Novasports 3HD
Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ
Bundesliga 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Τζένοα – Λέτσε
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Σασουόλο – Νάπολι
Serie A 2025-26
19:45
Novasports 4HD
PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν
Eredivisie 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Νασιονάλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Άρης - Βόλος ΝΠΣ
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports 5HD
Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε
La Liga EA Sports 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλάντα Ντριμ - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
WNBA Regular Season 2025
21:30
Novasports Start
WTA 250 2025
Κλίβελαντ, Τελικός
21:30
Novasports 2HD
Σάλκε – Μπόχουμ
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 6 HD
Μίλαν – Κρεμονέζε
Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρόμα – Μπολόνια
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
22:30
Novasports 1HD
Λεβάντε – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Μπενφίκα – Τοντέλα
Liga Portugal Betclic 2025-26
22:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο
UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20 2025
00:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Τελικός)
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:30
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Μοντερέι, Τελικός
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ