Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος, από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ο οποίος μπαίνει στη μάχη της νέας σεζόν της Super League, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08).

Newsbomb

Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Το Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις βράδυ του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς… Ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης», ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ το δεύτερο θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport2HD.

Αναλυτικά το σημερινό (23/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:05

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

Τζόνι Γουόκερ - Ζανγκ Μινγιάνγκ

13:05

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Ουγγαρία (1ος Αγώνας)

13:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 7 HD

DTM 2025

Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 1ος Αγώνας

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Τσάρλτον – Λέστερ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Νασρ - Αλ Αχλί

Saudi Super Cup 2025

15:30

ΕΡΤ2

Τουρκία – Ισπανία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:30

Novasports Extra 1

Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Μπέρνλι – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Μπόρνμουθ – Γουλβς

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Ουγγαρία (2ος Αγώνας)

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Νόριτς – Μίντλεσμπρο

Sky Bet EFL Championship 2025-26

18:00

Novasports 1HD

Μαγιόρκα – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Φούσε Βερολίνου – Κίελο

German Super Cup 2025

19:30

Novasports Premier League

Άρσεναλ – Λιντς

Premier League 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ

Bundesliga 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Τζένοα – Λέτσε

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Νάπολι

Serie A 2025-26

19:45

Novasports 4HD

PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν

Eredivisie 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Νασιονάλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Άρης - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports 5HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ατλάντα Ντριμ - Νιου Γιορκ Λίμπερτι

WNBA Regular Season 2025

21:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Κλίβελαντ, Τελικός

21:30

Novasports 2HD

Σάλκε – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Μίλαν – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρόμα – Μπολόνια

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

22:30

Novasports 1HD

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Μπενφίκα – Τοντέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο

UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20 2025

00:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Τελικός)

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Μοντερέι, Τελικός

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52LIFESTYLE

Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει η λέξη σκύμνος - Χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

10:40WHAT THE FACT

Το μυστικό επιτυχίας των δισεκατομμυριούχων: Γιατί ο Μασκ και ο Ζάκερμπεργκ ξοδεύουν 5.000 λίρες εκεί (vid)

10:35WHAT THE FACT

Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε

10:31WHAT THE FACT

Η πιο κοινή ημέρα γενεθλίων: Ποιοι μήνες έχουν τις λιγότερες γεννήσεις

10:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τίποτα δεν είναι “too much” και ποτέ δεν είναι “too late”!

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ δύο άτομα - Εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ μετά τη φωτιά στο γήπεδο

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου βασίζεται στην εισβολή της Γάζας για την επιβίωση της κυβέρνησής του - Τι αναφέρουν πηγές του ισραηλινού στρατού

10:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκατζόχοιρος»: Το σχέδιο της Δύσης για το μέλλον της Ουκρανίας

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Κεχαγιόγλου για Βεσυρόπουλο: «Αποχαιρετώ τον ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Με «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση απειλεί η Πιονγιάνγκ - Απάντηση στα προειδοποιητικά πυρά της Νότιας Κορέας

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Πιθανόν αυτοκτόνησε ο 40χρονος δολοφόνος - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

09:41LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Με κίτρινο μπικίνι στη Σέριφο - Έτσι είναι στα 55 της χωρίς ρετούς

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: «Δεν υπάρχει λίστα πελατών» λέει η Ghislaine Maxwell- Τι υποστηρίζει η καταδικασμένη συνεργάτης του - «Αθωώνει» Τραμπ και Κλίντον

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: «Χειροπέδες» σε 14χρονο και 17χρονο - Γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα: Ο χωρικός που μετατράπηκε σε αδίστακτο δολοφόνο - Η αληθινή ιστορία πίσω από τις «17 κλωστές»

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Πιθανόν αυτοκτόνησε ο 40χρονος δολοφόνος - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Ολοένα και λιγότεροι - Τα «φρένα» που μειώνουν τον πληθυσμό της Ελλάδας

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλγερινές αέριες μάζες εκτινάσσουν τον υδράργυρο στην Ελλάδα - Πότε μπαίνουμε σε καύσωνα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

09:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έχετε αυτό το αξεσουάρ στο αυτοκίνητό σας; Τότε σας περιμένει πρόστιμο 350 ευρώ

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ τη Δευτέρα - Αναλυτικοί πίνακες

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:41LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Με κίτρινο μπικίνι στη Σέριφο - Έτσι είναι στα 55 της χωρίς ρετούς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή - Έχουν καταδικαστεί για τον φόνο των γονιών τους το 1989

10:35WHAT THE FACT

Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Έρχονται λευκά Χριστούγεννα – Πότε θα χιονίσει στην Αθήνα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διπλή στρατηγική της Αιγύπτου με Ελλάδα-Τουρκία και η απάντηση της Αθήνας

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ