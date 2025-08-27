Europa League, Κένι: «Να μπούμε με αυτοπεποίθηση και θέληση»

Ο Βρετανός μπακ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με τη Ριέκα την Πέμπτη (28/08) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας, για τα Play Off του UEFA Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 που γνώρισαν την περασμένη Πέμπτη (21/08) στην Κροατία, με τον άσο του «Δικέφαλου του Βορρά» να επισημαίνει πως η ομάδα του έχει την ποιότητα ώστε να φέρει τα πάνω κάτω και να βρεθεί εκείνη αντί της Ριέκα στη League Phase της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο μπακ του ΠΑΟΚ:

Για το αυριανό παιχνίδι και την προσέγγισή του: «Το πιο σημαντικό είναι να μπούμε στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση και θέληση. Μπορεί να είναι ένα ματς 90 ή 120 λεπτών, μπορεί να χρειαστούν και πέναλτι. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να προσεγγίσουμε το παιχνίδι με μοναδικό στόχο την πρόκριση κι αυτό θα κάνουμε».

Για τη Ριέκα: «Είναι μία πολύ καλή ομάδα και το απέδειξε αυτό στο πρώτο ματς. Κατάφερε να γίνει επιθετική και να μας δημιουργήσει προβλήματα, ενώ όταν μπορούσε κοντρόλαρε το ματς. Νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι έχει να κάνει με εμάς. Εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, για να πάρουμε την πρόκριση. Η Ριέκα είναι μία ομάδα που διαθέτει ποιότητα γενικά. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε εμάς. Ο κάθε παίκτης πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του και να δίνει το 100%. Αν ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε, νομίζω πως εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν υπάρχει ζήτημα σκοράρισματος κι αν μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος σε αυτό: «Το θέμα της δημιουργίας και του σκοραρίσματος δεν είναι τόσο μεγάλο, καθώς διαθέτουμε αρκετή ποιότητα στη γραμμή κρούσης. Θα έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας, είναι φανταστική η ατμόσφαιρα στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστός για τον κόσμο του. Αυτό θα λειτουργήσει ως ένας έξτρα παίκτης στο γήπεδο για εμάς. Έχουμε την ποιότητα που απαιτείται και νομίζω ότι θα τη βγάλουμε και μέσα στο γήπεδο».

Για τη δική του προσαρμογή στην πόλη και την ομάδα: «Έχω προσαρμοστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχω μαζί μου και την οικογένειά μου. Το κλίμα είναι πολύ καλό, αυτό που θέλω εγώ είναι να βελτιώνομαι. Το πιστεύουμε στην ομάδα για την πρόκριση, θα δώσουμε τα πάντα, το πιστεύω. Είναι απαίτηση να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ στο Europa League και θέλουμε να το κάνουμε πράξη αυτό. Ως ένας ακραίος μπακ πρέπει να κάνεις τα πάντα. Δεν είναι μόνο η άμυνα. Είναι και η δημιουργία φάσεων, η σωστή τοποθέτηση και τα ανεβάσματα στην περιοχή του αντιπάλου. Ο προπονητής ζητάει από όλους να δίνουμε τα πάντα. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πλέον και oι πλάγιοι αμυντικοί είναι πολύ σημαντικοί σε όλες τις ομάδες. Θέλω να βοηθάω και με γκολ και με ασίστ την ομάδα, αλλά και με την πίεση μου στην επίθεση. Πιστεύω στην ποιότητα μου, έχω τις ικανότητες και όσο περνάει ο καιρός θα γίνομαι ακόμα καλύτερος».

