Super League, ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: «Μάχη» ασπρόμαυρων στην άδεια Λεωφόρο

Αν και τυπικά γηπεδούχος, ο ΟΦΗ δεν θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του, καθώς εκτίει ποινή «κεκλεισμένων των θυρών» από την περασμένη σεζόν, ενώ το Παγκρήτιο Στάδιο δεν είναι ακόμα έτοιμο να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες. Έτσι, η αναμέτρηση μεταφέρθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Οι Κρητικοί προέρχονται από το σημαντικό «διπλό» στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό, νίκη που τους χάρισε τους πρώτους τρεις βαθμούς της σεζόν και θέλουν να συνεχίσουν με το ίδιο πρόσωπο, παρά τις ιδιόμορφες συνθήκες του αγώνα.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά ήδη δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Τούμπα, απέναντι σε ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητο, και στοχεύει στο 3/3 προκειμένου να πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στα ευρωπαϊκά ματς που ακολουθούν.

Τα νέα των δύο ομάδων

Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο Μίλαν Ράσταβατς έχει ευχάριστα νέα, καθώς μετά από σχεδόν έναν χρόνο επιστρέφει στην αποστολή ο Μπαΐνοβιτς, ο οποίος είχε μείνει εκτός λόγω σοβαρού τραυματισμού. Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένουν οι Βούκοτιτς, Ζανελάτο και Κοντεκά.

Στον αντίποδα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, αφού Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ δεν βρίσκονται στη διάθεσή του για το σημερινό ματς.

Ο αγώνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει θετικά τη σεζόν και θέλουν να διατηρήσουν το μομέντουμ. Ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο ΟΦΗ να αποδείξει ότι φέτος μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε κάθε αντίπαλο, ανεξαρτήτως έδρας και συνθηκών.

