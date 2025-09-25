AEK: Ο Φωτιάς που εξόργισε τους «κιτρινόμαυρους» στη Λάρισα ορίστηκε για τον αγώνα με τον Βόλο!

Η «Ένωση» είχε την πρώτη απώλεια της την περασμένη αγωνιστική, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα για τη διαχείριση που έκανε ο VARίστας, Βασίλης Φωτιάς. Ο έμπειρος Έλληνας ρέφερι δεν φώναξε τον Μόσχου για το μαρκάρισμά του Παντελάκη στον Γιόβιτς, ενώ αποφάνθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε χέρι του Πινέδα στο γκολ του Μαρίν, χωρίς τη συμμετοχή του διαιτητή και δίχως να υπάρχει καθαρό πλάνο.

Ο Στεφάν Λανουά, αφού στην ανάλυση των φάσεων δεν ασχολήθηκε με την πρώτη περίπτωση και τον δικαίωσε όσον αφορά στην ακύρωση του γκολ, αποφάσισε να τον «επιβραβεύσει» ορίζοντας τον στον αγώνα ΑΕΚ – Βόλος, το απόγευμα της Κυριακής (28/09) στην «OPAP Arena».

Μία τουλάχιστον… αχρείαστη απόφαση, η οποία μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει, βάζοντας... φωτιά στο πρωτάθλημα.

Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας

4ος: Μόσχου

VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης

Άρης – Πανσερραϊκός 20:30

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Αντωνίου

VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Βαλιώτης, Κλεπετσάνης

4ος: Ντάουλας

VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας

4ος: Τομάρας

VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής

4ος: Κουκούλας

VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Οικονόμου, Μωϋσιάδης

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος

