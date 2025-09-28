Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα
Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε 3-0 της Αναγέννησης, νίκη του Ηρακλή στον Καμπανιακό – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η 3η αγωνιστική στον Α’ όμιλο της Super League 2, έφερε τη μεγάλη νίκη της Νίκης Βόλου στην Καρδίτσα επί της Αναγέννησης. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, επικράτησε 3-0 και συνεχίζει να έχει το απόλυτο.
Ο Λουκίνας πέτυχε δύο γκολ για τους νικητές και ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο Πέττας πέτυχε το άλλο γκολ της ομάδας της Μαγνησίας.
Το δεύτερο «διπλό» του πανηγύρισε ο Ηρακλής, επικρατώντας 1-0 του Καμπανιακού. Ο Κούστα ήταν ο σκόρερ του «γηραιού».
Super League 2 – Α’ Όμιλος – 3η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 2-4
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 20252
Καμπανιακός – Ηρακλής 0-1
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-3
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
17:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Νίκη Βόλου 9
2. Ηρακλής 7
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 6
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 5
5. Μακεδονικός 4
6. Νέστος Χρυσούπολης 3 (2αγ.)
7. Καμπανιακός 3
8. ΠΑΟΚ Β’ 3
9. Καβάλα 0 (2αγ.)
10. ΠΑΣ Γιάννινα 0