Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα

Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε 3-0 της Αναγέννησης, νίκη του Ηρακλή στον Καμπανιακό – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 3η αγωνιστική στον Α’ όμιλο της Super League 2, έφερε τη μεγάλη νίκη της Νίκης Βόλου στην Καρδίτσα επί της Αναγέννησης. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, επικράτησε 3-0 και συνεχίζει να έχει το απόλυτο.

Ο Λουκίνας πέτυχε δύο γκολ για τους νικητές και ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο Πέττας πέτυχε το άλλο γκολ της ομάδας της Μαγνησίας.

Το δεύτερο «διπλό» του πανηγύρισε ο Ηρακλής, επικρατώντας 1-0 του Καμπανιακού. Ο Κούστα ήταν ο σκόρερ του «γηραιού».

Super League 2 – Α’ Όμιλος – 3η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 2-4

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 20252

Καμπανιακός – Ηρακλής 0-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-3

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Νίκη Βόλου 9

2. Ηρακλής 7

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 5

5. Μακεδονικός 4

6. Νέστος Χρυσούπολης 3 (2αγ.)

7. Καμπανιακός 3

8. ΠΑΟΚ Β’ 3

9. Καβάλα 0 (2αγ.)

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

