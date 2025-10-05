Κηφισιά – ΑΕΚ: Βασικοί Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο | Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ καλείται να δώσει απαντήσεις και να επανέλθει στις νίκες, μετά την ήττα από την Τσέλιε και κυρίως την κακή εμφάνιση στη Σλοβενία.

Η «Ένωση» φιλοξενείται από την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστερίου, με στόχο να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γεμάτο κύκλο αγώνων πριν από τη δεύτερη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο ματς στη League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα, έκανε εφτά διαφοροποιήσεις, δίνοντας φανέλα βασικού στους Δημήτρη Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο, για πρώτη φορά στη σεζόν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Γιόβιτς

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Λαρούτσι, Έμπο, Πέρεθ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε, Τετέι, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ραμίρες, Χουχούμης, Τζίμας, Σόουζα, Ρουκουνάκης, Ντίας, Μαϊντάνα, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Σμπώκος, Αμανί, Μούσιολικ.

