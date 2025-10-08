Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 20η ομάδα που προκρίνεται

Η χώρα της Αφρικής οριστικοποίησε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά το 3-0 επί του Τζιμπουτί.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 20η ομάδα που προκρίνεται
Μουντιάλ με Μοχάμεντ Σαλάχ θα δουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι «φαραώ» έγιναν η 20η ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου.

Η Αίγυπτος επικράτησε 3-0 του Τζιμπουτί και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της. Μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί η προκριματική φάση στη ζώνη της Αφρικής.

Έτσι, η Αίγυπτος προστίθεται στις σίγουρες ομάδες του Μουντιάλ. Οι υπόλοιπες είναι οι: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ουζμπεκιστάν, Μαρόκο, Τυνησία, Γκάνα, ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Νέα Ζηλανδία.

