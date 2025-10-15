Παναθηναϊκός: Τριπλή επιστροφή για Κόντη ενόψει Άρη

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη επέστρεψαν οι δύο Έλληνες διεθνείς άσοι

Οι επιστροφές είναι το μεγάλο «όπλο» του Χρήστου Κόντη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του Παναθηναϊκού, ενόψει του πολύ δύσκολου, σημαντικού και κρίσιμου αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το απόγευμα, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι εντάχθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10), αφότου επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και τέθηκαν αυτομάτως στη διάθεση του προπονητή τους.

Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και πάλι οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος, ενώ στο απουσιολόγιο του Χρήστου Κόντη παραμένουν οι Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου που αναμένεται να μπουν την Πέμπτη σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

