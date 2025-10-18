Βέλγιο: Διακόπηκε το Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ, επειδή φίλαθλος πέταξε πλαστικό ποτήρι στον διαιτητή

Το περιστατικό έγινε στο 87ο λεπτό του αγώνα της Παρασκευής (17/10) και το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των γηπεδούχων της Λιέγης.

Ο φίλαθλος πέταξε το πλαστικό ποτήρι στην πλάτη του Λοτάρ Ντ’ Οντ, ο οποίος διέκοψε αμέσως την αναμέτρηση, κάτι που προκάλεσε την απογοήτευση των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε, πάντως, ότι η Σταντάρ Λιέγης δεν χάνει το ματς στα χαρτιά, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν 2022/23, θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από το λεπτό που διακόπηκε.

«Αυτός ο νέος κανονισμός θεσπίστηκε γιατί είμαστε υπέρ του ποδοσφαίρου και του ανταγωνισμού. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν πλέον να παίρνουν τον έλεγχο. Η αθλητική αρχή υπερισχύει: το αποτέλεσμα ενός αγώνα πρέπει να κρίνεται στο γήπεδο, όχι στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Pro League.

Η Σταντάρ ανακοίνωσε ότι ο οπαδός που πέταξε το ποτήρι έχει ταυτοποιηθεί και ότι ο σύλλογος θα του επιβάλει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που οδήγησε στη διακοπή:

? | Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. ?❌ #STAANT



ℹ️ De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. pic.twitter.com/LMtbOyvEJ1 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2025

