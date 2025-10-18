Βέλγιο: Διακόπηκε το Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ, επειδή φίλαθλος πέταξε πλαστικό ποτήρι στον διαιτητή

Σε διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Σταντάρ Λιέγης με την Αντβέρπ για τη βελγική Pro League, επειδή οπαδός των γηπεδούχων πέταξε πλαστικό ποτήρι προς τον διαιτητή.

Newsbomb

Σταντάρ Λιέγης - Αντβέρπ
PRINT SCREEN
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το περιστατικό έγινε στο 87ο λεπτό του αγώνα της Παρασκευής (17/10) και το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των γηπεδούχων της Λιέγης.

Ο φίλαθλος πέταξε το πλαστικό ποτήρι στην πλάτη του Λοτάρ Ντ’ Οντ, ο οποίος διέκοψε αμέσως την αναμέτρηση, κάτι που προκάλεσε την απογοήτευση των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε, πάντως, ότι η Σταντάρ Λιέγης δεν χάνει το ματς στα χαρτιά, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν 2022/23, θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από το λεπτό που διακόπηκε.

«Αυτός ο νέος κανονισμός θεσπίστηκε γιατί είμαστε υπέρ του ποδοσφαίρου και του ανταγωνισμού. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν πλέον να παίρνουν τον έλεγχο. Η αθλητική αρχή υπερισχύει: το αποτέλεσμα ενός αγώνα πρέπει να κρίνεται στο γήπεδο, όχι στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Pro League.

Η Σταντάρ ανακοίνωσε ότι ο οπαδός που πέταξε το ποτήρι έχει ταυτοποιηθεί και ότι ο σύλλογος θα του επιβάλει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που οδήγησε στη διακοπή:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

15:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ChatGPT αλλάζει: Γίνεται πάλι «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχομένο ειδικά για ενήλικες

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Πώς 54χρονος ξάφριζε καταστήματα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα του «Κλ. Βικελίδης»

14:48TRAVEL

Λίμνη Πλαστήρα: Η «Μικρή Ελβετία» της Ελλάδας που γεννήθηκε από ένα όραμα - Περιπέτεια 4 εποχών

14:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Εγκαινίασε τη δομή υφαντικής τέχνης στη Βλάστη Εορδαίας

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

14:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο: Διακόπηκε το Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ, επειδή φίλαθλος πέταξε πλαστικό ποτήρι στον διαιτητή

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

14:10LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Για να κάνεις καριέρα πρέπει να δείξεις αντοχή στην χυδαιότητα των άλλων»

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν έχει σχέση με τον αγώνα του Ρούτσι»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Προσωπικά αντικείμενα περιείχε το σακίδιο - Άνοιξαν οι δρόμοι

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ρινγκ το προαύλιο σχολείου - Άγριο ξύλο ανάμεσα σε μαθητές - Τους χώρισε καθηγητής

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μελίσσια: Έρχονται μέτρα στήριξης των νοικοκυριών κόντρα στην ακρίβεια

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη - Κλειστοί οι γύρω δρόμοι

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο καινούργιο κλειστό γυμναστήριο Νέας Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Είχε καεί το 2024

12:50ΥΓΕΙΑ

Νέα σύνδεση διατροφής - κατάθλιψης: Ένα αμινοξύ από το έντερο «μιλάει» στον εγκέφαλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιάζει η διαδικτυακή διαστροφή - Εξώθησαν 13χρονο σε αυτοκτονία και τον μαγνητοσκοπούσαν - Συντετριμμένος ο πράκτορας που εξιχνίασε την υπόθεση

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου 1,5 μήνα πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»

12:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο τα 300 βίντεο από τις κάμερες - Ο ηθικός αυτουργός, το λευκό αυτοκίνητο και το τέταρτο πρόσωπο

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ο ίδιος ο Τσάρος»: Το βιβλίο που ξεσκεπάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν - Η μυστική ζωή, οι ερωμένες και τα εκατομμύρια

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ