ΠΑΟΚ: «Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ, αλλά…» - Ο Ιβάν Σαββίδης απάντησε στις φήμες

Ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη επιστροφή του στη διοίκηση της Ροστόφ.

Newsbomb

Ιβάν Σαββίδης ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σαββίδης τόνισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Ροστόφ, αλλά υπογράμμισε ότι αν ο ρωσικό σύλλογος χρειαστεί τη βοήθεια του τότε δεν θα πει «όχι».

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραχώρησε συνέντευξη ιστοσελίδα «Gorod», όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που είχαν «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης:

«Ξέρετε, μένω δίπλα στο γήπεδο κι ακούω τι συμβαίνει στις κερκίδες όταν βγαίνω για μια βόλτα. Αν υπάρχει ησυχία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν φωνάζουν δυνατά, σημαίνει ότι σκόραραν. Είναι σα να είμαι εκεί. Δεν μπορώ να το δω, αλλά ακούω τα πάντα, κυριολεκτικά, από τον απέναντι δρόμο.

Και πάντα σκέφτομαι, ειδικά όταν υπάρχει αγώνα, ποιος είναι ο στόχος του συλλόγου; Να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα; Αν πούμε στους φορολογούμενους να «πληρώσουν», τότε θα πρέπει να θέσουμε υψηλούς στόχους.

Δεν γνωρίζω την ιστορία εκ των έσω, δεν γνωρίζω τα πάντα. Αλλά είναι σαφές ότι οποιαδήποτε εμφάνιση του Σαββίδη στη διοίκηση του συλλόγου θα δημιουργήσει κάποια ενόχληση. Οπότε, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη. Τουλάχιστον, δεν είμαι πρόθυμος να το κάνω.

Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ, αλλά αν ο κυβερνήτης πιστεύει ότι χρειάζεται την βοήθεια μου, δεν θα πω όχι. Το σέβομαι, όπως σεβόμουν τον πατέρα του. Ήμασταν από το ίδιο διοικητικό υπόβαθρο, ας πούμε πάντα ενδιαφερόμασταν για το θέμα της κοινωνικής ευθύνης.

Πιστεύω ότι αν ο σύλλογος πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ, τότε εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να βοηθήσουμε. Κάποιος μπορεί να έχει 100 ρούβλια, κάποιος χίλια, κάποιος ένα εκατομμύρια. Δεν έχω βρεθεί στο γήπεδο εδώ και πολύ καιρό. Μου είπα ότι έπρεπε να βοηθήσω τον σύλλογο. «Μπορείτε να αγοράσετε ένα κουτί;» Είπα ναι. Το ποσό που πρόσφεραν με εξέπληξε, αλλά αγόρασα ένα.

Δεν έχω πάει ποτέ ο ίδιος εκεί. Και, ειλικρινά, ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να πάω. Άφησα τους διευθυντές μου να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα για να δώσουμε χαρά στην πόλη και στην τεράστια βάση οπαδών που αγαπούν τα χρώματα του συλλόγου. Και δεν έχει σημασία αν οι οπαδοί με παρεξήγησαν ή αν εγώ τους παρεξήγησα.

Δεν έχει σημασία. Κάθε βιβλίο έχει πολλές σελίδες. Αν αφαιρέσεις κάποια από αυτές, θα καταστρέψεις ολόκληρη την εικόνα. Έτσι, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η ιστορία μου στο ποδόσφαιρο του Ντον ήταν κακή.

Αλλά αν υπάρχουν κι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Σαββίδης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και το έκανε σωστά, θα είμαι χαρούμενος. Επαναλαμβάνω. Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ. Αλλά αν χρειαστεί να σώσω τον σύλλογο, θα κάνω αυτό που έκανα υπό τον Γκολούμπεφ (πρώην κυβερνήτη της περιφέρειας Ροστόφ, Βασίλι Γκολούμπεφ). Θα τους δώσω χρήματα, και μπορεί να συμμετάσχω σε ορισμένες από τις αποφάσεις.

Ξέρετε επίσης πως εδώ και πολλά χρόνια στηρίζω το χάντμπολ του Ροστόφ. Απολαμβάνω να παρακολουθώ το γυναικείο χάντμπολ — είναι φανταστικό! Οι αθλήτριες στενοχωριούνται όταν χάσουν μια μάχη — στενοχωριέται ολόκληρο το σύστημα. Κι αυτό είναι υπέροχο! Ναι, εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες, διαφορετική ενέργεια. Παίζεις σε κλειστό χώρο, με δικούς του κανόνες και ίντριγκες.

Η άποψή μου όμως ήταν πάντα σταθερή. Οι κορυφαίοι αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής πρέπει να αναπτύσσονται σε συνέργεια. Το χάντμπολ πρέπει να βρίσκεται ιδεολογικά και στρατηγικά κοντά στο ποδόσφαιρο. Και κάθε άλλος σύλλογος, όποιου αθλήματος, που θέλει να ανήκει στη μεγάλη έννοια «Ροστόφ», πρέπει να είναι κοντά. Στη Ροστόφ θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ενιαία αθλητική κοινότητα — κάτι σαν τη «Ντινάμο» ή την ΤΣΣΚΑ.

Πρέπει να προωθούμε και να διαφημίζουμε την πόλη μας με όλα τα μέσα, μέσα από μια ενιαία στρατηγική αθλητικού μάρκετινγκ. Οι αθλητές διαφημίζουν τη Ροστόφ, εμείς — οι επιχειρηματίες — προβάλλουμε την περιοχή με τις επιτυχίες μας. Και έτσι η Ροστόφ αλλάζει και αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στον Λούβρο: Όταν η ζωή αντιγράφει την τέχνη - Τα κινηματογραφικά ριφιφί στο διάσημο Μουσείο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα τουρίστρια «ξύπνησε» με ταϊλανδέζικη προφορά μετά από εγκεφαλικό σε ταξίδι στην Τουρκία

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στη MED9: Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε μια ενεργειακή κοινή αγορά

17:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο χωριό με μικροσκοπικά σπίτια δίνει λύση στους άστεγους βετεράνους - «Αυτό το μέρος με έσωσε»

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν, ο ασταμάτητος: Οι αρχηγοί της Euroleague τον ψήφισαν ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων πίσω από τη δολοφονία του 16χρονου Σενεγαλέζου τερματοφύλακα

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ, αλλά…» - Ο Ιβάν Σαββίδης απάντησε στις φήμες

17:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η γραβάτα που έβαλε «φωτιά» στη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι -Ο συνδυασμός που προκάλεσε υποψίες

16:56LIFESTYLE

Rita Ora: Η topless φωτογραφία που «τρέλανε» το Instagram

16:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γίνε φαλακρός ή γύρνα σπίτι: Κινηματογράφος προσφέρει δωρεάν εισιτήριο για το Bugonia του Λάνθιμου σε όσους ξυρίσουν το κεφάλι τους

16:47ΚΟΣΜΟΣ

O Ζελένσκι ζητά Patriot από τις ΗΠΑ μετά τη νέα «κατσάδα» Τραμπ: «Ο Αμερικανός πρόεδρος έβριζε συνεχώς»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

16:40LIFESTYLE

Το πιστοποιητικό θανάτου της Νταϊάν Κίτον αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για τις τελευταίες μέρες της

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Πέθανε ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου, πρώην στρατηγός Νεμπόισα Πάβκοβιτς

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: Θέλει προσοχή ο Φλικ - Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες

16:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκπαιδευτικοί - Η μεγάλη εικόνα: 47.624 μόνιμοι εκπαιδευτικοί από το 2020

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Κάηκε παμπ του «Χάρι Πότερ» - Ήταν κλειστή για τα γυρίσματα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του έκρυβε... οπλοστάσιο

16:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστική υπόθεση με δικηγόρο το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

16:47ΚΟΣΜΟΣ

O Ζελένσκι ζητά Patriot από τις ΗΠΑ μετά τη νέα «κατσάδα» Τραμπ: «Ο Αμερικανός πρόεδρος έβριζε συνεχώς»

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα τουρίστρια «ξύπνησε» με ταϊλανδέζικη προφορά μετά από εγκεφαλικό σε ταξίδι στην Τουρκία

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Η Τυχεροπούλου κατήγγειλε ότι δεχόταν απειλές από τον «φραπέ» - «Υπάρχει φόβος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλοί δεν μιλούν» - Ξεκίνησε η δίκη Μελά και Ρέππα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ