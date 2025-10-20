ΠΑΟΚ: «Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ, αλλά…» - Ο Ιβάν Σαββίδης απάντησε στις φήμες

Ο Σαββίδης τόνισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Ροστόφ, αλλά υπογράμμισε ότι αν ο ρωσικό σύλλογος χρειαστεί τη βοήθεια του τότε δεν θα πει «όχι».

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραχώρησε συνέντευξη ιστοσελίδα «Gorod», όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που είχαν «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης:

«Ξέρετε, μένω δίπλα στο γήπεδο κι ακούω τι συμβαίνει στις κερκίδες όταν βγαίνω για μια βόλτα. Αν υπάρχει ησυχία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν φωνάζουν δυνατά, σημαίνει ότι σκόραραν. Είναι σα να είμαι εκεί. Δεν μπορώ να το δω, αλλά ακούω τα πάντα, κυριολεκτικά, από τον απέναντι δρόμο.

Και πάντα σκέφτομαι, ειδικά όταν υπάρχει αγώνα, ποιος είναι ο στόχος του συλλόγου; Να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα; Αν πούμε στους φορολογούμενους να «πληρώσουν», τότε θα πρέπει να θέσουμε υψηλούς στόχους.

Δεν γνωρίζω την ιστορία εκ των έσω, δεν γνωρίζω τα πάντα. Αλλά είναι σαφές ότι οποιαδήποτε εμφάνιση του Σαββίδη στη διοίκηση του συλλόγου θα δημιουργήσει κάποια ενόχληση. Οπότε, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη. Τουλάχιστον, δεν είμαι πρόθυμος να το κάνω.

Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ, αλλά αν ο κυβερνήτης πιστεύει ότι χρειάζεται την βοήθεια μου, δεν θα πω όχι. Το σέβομαι, όπως σεβόμουν τον πατέρα του. Ήμασταν από το ίδιο διοικητικό υπόβαθρο, ας πούμε πάντα ενδιαφερόμασταν για το θέμα της κοινωνικής ευθύνης.

Πιστεύω ότι αν ο σύλλογος πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ, τότε εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να βοηθήσουμε. Κάποιος μπορεί να έχει 100 ρούβλια, κάποιος χίλια, κάποιος ένα εκατομμύρια. Δεν έχω βρεθεί στο γήπεδο εδώ και πολύ καιρό. Μου είπα ότι έπρεπε να βοηθήσω τον σύλλογο. «Μπορείτε να αγοράσετε ένα κουτί;» Είπα ναι. Το ποσό που πρόσφεραν με εξέπληξε, αλλά αγόρασα ένα.

Δεν έχω πάει ποτέ ο ίδιος εκεί. Και, ειλικρινά, ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να πάω. Άφησα τους διευθυντές μου να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα για να δώσουμε χαρά στην πόλη και στην τεράστια βάση οπαδών που αγαπούν τα χρώματα του συλλόγου. Και δεν έχει σημασία αν οι οπαδοί με παρεξήγησαν ή αν εγώ τους παρεξήγησα.

Δεν έχει σημασία. Κάθε βιβλίο έχει πολλές σελίδες. Αν αφαιρέσεις κάποια από αυτές, θα καταστρέψεις ολόκληρη την εικόνα. Έτσι, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η ιστορία μου στο ποδόσφαιρο του Ντον ήταν κακή.

Αλλά αν υπάρχουν κι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Σαββίδης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και το έκανε σωστά, θα είμαι χαρούμενος. Επαναλαμβάνω. Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ. Αλλά αν χρειαστεί να σώσω τον σύλλογο, θα κάνω αυτό που έκανα υπό τον Γκολούμπεφ (πρώην κυβερνήτη της περιφέρειας Ροστόφ, Βασίλι Γκολούμπεφ). Θα τους δώσω χρήματα, και μπορεί να συμμετάσχω σε ορισμένες από τις αποφάσεις.

Ξέρετε επίσης πως εδώ και πολλά χρόνια στηρίζω το χάντμπολ του Ροστόφ. Απολαμβάνω να παρακολουθώ το γυναικείο χάντμπολ — είναι φανταστικό! Οι αθλήτριες στενοχωριούνται όταν χάσουν μια μάχη — στενοχωριέται ολόκληρο το σύστημα. Κι αυτό είναι υπέροχο! Ναι, εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες, διαφορετική ενέργεια. Παίζεις σε κλειστό χώρο, με δικούς του κανόνες και ίντριγκες.

Η άποψή μου όμως ήταν πάντα σταθερή. Οι κορυφαίοι αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής πρέπει να αναπτύσσονται σε συνέργεια. Το χάντμπολ πρέπει να βρίσκεται ιδεολογικά και στρατηγικά κοντά στο ποδόσφαιρο. Και κάθε άλλος σύλλογος, όποιου αθλήματος, που θέλει να ανήκει στη μεγάλη έννοια «Ροστόφ», πρέπει να είναι κοντά. Στη Ροστόφ θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ενιαία αθλητική κοινότητα — κάτι σαν τη «Ντινάμο» ή την ΤΣΣΚΑ.

Πρέπει να προωθούμε και να διαφημίζουμε την πόλη μας με όλα τα μέσα, μέσα από μια ενιαία στρατηγική αθλητικού μάρκετινγκ. Οι αθλητές διαφημίζουν τη Ροστόφ, εμείς — οι επιχειρηματίες — προβάλλουμε την περιοχή με τις επιτυχίες μας. Και έτσι η Ροστόφ αλλάζει και αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς».

