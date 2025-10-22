Κόντης: «Το DNA του Παναθηναϊκού κάνει τους παίκτες να μεταμορφώνονται»

Ο προπονητής των «πράσινων» στην – κατά πάσα πιθανότητα – τελευταία του παρουσία στον πάγκο της ομάδας, μίλησε για το μεγάλο ματς κόντρα στη Φέγενορντ.

Ο Χρήστος Κόντης έχει μπροστά του το ματς με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ. Απ’ τα δυσκολότερα ματς της σεζόν, με το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Europa League να είναι πιθανότατα το τελευταίο του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Οπότε η θέλησή του για ένα θετικό αποτέλεσμα είναι τεράστια.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, αυτό που τόνισε είναι η κρισιμότητα των πρώτων λεπτών, αλλά και το γεγονός πως το dna του συλλόγου… μεταμορφώνει τους παίκτες στα ευρωπαϊκά ματς.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για το τι Παναθηναϊκό θα δούμε: «Έχουμε αντίπαλο μία πολύ καλή ομάδα. Επειδή έχουν κάνει κακό ξεκίνημα σκέφτονται σίγουρα το αυριανό ματς, παρ’ ότι έχουν ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Είδαμε τι πάθαμε μ’ ένα κακό 15λεπτο κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, συμπαγείς και να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο όταν μας δίνεται η δυνατότητα».

Για το αν θα αλλάξει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του λόγω του αντιπάλου: «Πάντα στον τρόπο που παίζεις προσαρμόζεις και κάποια στοιχεία στον τρόπο του αντιπάλου. Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά. Είμαστε επιθετική ομάδα. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια καλά σημεία του αντιπάλου. Είναι κάποια στοιχεία που τα έχουμε δει, τα έχουμε αναλύσει. Οι παίκτες θα ξέρουν αύριο ακριβώς το πλάνο και τι πρέπει να κάνουν. Εμείς θα πρέπει με βάση και την εικόνα του αντιπάλου να βάλουμε τα δικά μας στοιχεία».

Για το αν μοιάζει με το ματς με εκείνο κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις: «Σίγουρα μοιάζουν. Και οι Ελβετοί ήταν επιθετική ομάδα. Και οι δύο επιτίθενται με αρκετούς παίκτες και παίζουν με την άμυνα ψηλά. Τότε πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω οι παίκτες να παρουσιάσουν την ίδια εικόνα και να συμβεί το ίδιο. Σίγουρα θα έχουν κι εκείνοι τις στιγμές τους, όμως εμείς θα πρέπει, όταν βρούμε τις δικές μας, να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για το πλάνο στο ματς: «Δεν έχει να κάνει με το πλάνο, αλλά με το πόσο το θέλουν οι παίκτες. Αυτά τα παιχνίδια για τους παίκτες είναι κάτι παραπάνω από απλή προβολή. Το DNA του Παναθηναϊκού κάνει τους παίκτες να μεταμορφώνονται. Να κάνουν αυτό που πρέπει για να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και αν είμαστε συγκεντρωμένοι όχι για 90, αλλά για 95 λεπτά θα τα καταφέρουμε».

Για το αν ο Παναθηναϊκός πάει να χτυπήσει το ματς πιο αργά: «Κάποιες φορές ένα γρήγορο γκολ μπορεί να φανεί ανασταλτικός παράγοντας. Μην με θεωρήσετε τρελό. Γιατί η ομάδα, όταν σκοράρει, νιώθει ότι “α τώρα βάλαμε ένα γκολ, τώρα πρέπει να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα”. Εγώ θέλω να σκοράρουμε και από το 1ο λεπτό αν τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι σαν ομάδα το πλάνο στα πρώτα λεπτά θα πρέπει να είναι συγκρατημένο. Θα πρέπει να καταλάβουμε την επιθετικότητα του αντιπάλου. Όταν μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα και να σπάσουμε τον ρυθμό, θα πρέπει να διαχειριστούμε το παιχνίδι και να ψάξουμε τις στιγμές μας»

Για την ενδεκάδα που θα παρατάξει: «Να βάλουμε μία ομάδα που θα μπορεί να υποστηρίξει το πλάνο και να κερδίσει. Όποιος και να μπει θεωρώ θα τα πάει καλά. Σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει ως τώρα, έχουν δώσει όσα μπορούν. Αύριο θα επιλέξουμε την ενδεκάδα και ελπίζω σε όσους παίκτες καταλήξουμε να μας φέρουν τη νίκη».

Για το αν υπάρχει αμυντικό πρόβλημα στην ομάδα ή είναι θέμα ψυχολογίας ή ατυχίας: «Είναι σημαντικό ότι έχουμε περιορίσει τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Όταν κρατάς την μπάλας δεν τον αφήνεις να πλησιάσει εύκολα στην περιοχή σου. Κάποια από τα γκολ που δεχόμαστε είναι αποτέλεσμα ατομικού λάθος και όχι συνολικής λειτουργίας. Αυτό βελτιώνεται μόνο κάνοντας νίκες και νίκες με περισσότερα γκολ. Όταν μαζεύονται νίκες με clean sheets, ανεβαίνει η ψυχολογία σου, νομίζεις πως είσαι ανίκητος και μπορείς να κερδίσεις τον οποιοδήποτε. Όταν η άμυνα και ο τερματοφύλακας κρατάνε το μηδέν, δίνουν απίστευτη αυτοπεποίθηση στους μεσοεπιθετικούς κι εκείνοι έχουν άλλον αέρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό. Δεν έχει βρεθεί ακόμα απόλυτα η χημεία στην αμυντική τετράδα. Γίνεται με τον χρόνο αυτό κι ας μην υπάρχει τέτοιος. Θα συμβεί όταν η ομάδα κάνει συνεχόμενα καλά παιχνίδια».

Για το πού υπερτερεί η Φέγενορντ: «Δεν θεωρώ πως το ολλανδικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το ελληνικό. Απλά είναι πιο επιθετικό. Παίζουν πιο ανοιχτά και δεν τους ενδιαφέρουν πολύ οι άμυνες. Κάτι που δεν γίνεται σε μας. Οι κορυφαίες ομάδες έχουν περίσσιο ταλέντο, νέους παίκτες, άρα και πολλή ενέργεια, ενώ έχουν και πιο τεχνικούς ποδοσφαιριστές και γι' αυτό δεν φοβούνται να παίξουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον αντίπαλο να βγάλει όλα τα προτερήματά του στο γήπεδο, ειδικά στην αρχή».

Για το γεγονός πως δεν υπάρχουν Ολλανδοί δημοσιογράφοι στην συνέντευξη Τύπου: «Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Εμείς κάνουμε την δουλειά μας και θέλω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε».

Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Άνταμ Τσέριν:

Για το αν είναι ευκαιρία να... σβήσουν το αποτέλεσμα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς: «Το ματς με την Γκόου Αχέντ ήταν ένα ματς που έπρεπε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο τέλος δεν πήραμε βαθμούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο θα παίξουμε μ' ένα καλό αντίπαλο σ' ένα ωραίο γήπεδο και με θερμούς οπαδούς. Πιστεύω πως αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την Φέγενορντ: «Δεν ξεκίνησαν καλά στην διοργάνωση, ωστόσο στο πρωτάθλημα είναι πρωτοπόροι. Στο προηγούμενο ματς κέρδισαν με 7-0. Είναι πολύ νέα ομάδα, ποιοτική. Εμείς πρέπει να φανούμε συμπαγείς και να μην αφήσουμε χώρος, γιατί αν βρουν χώρους, μπορούν να σε τιμωρήσουν. Θεωρώ πως έχουμε αρκετή ποιότητα για να παίξουμε αντίπαλοι σε τέτοιες ομάδες και να πάρουμε βαθμούς».

