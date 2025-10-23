Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ στη «μάχη» του Europa και του Conference League - Οι ώρες και τα κανάλια

Πλούσιο είναι το αγωνιστικό «μενού» της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.

H ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην Opap Arena, για την δεύτερη αγωνιστική του Conference League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 HD.

Ο «Δικέφαλος» έχει συμπληρώσει 15 ολόκληρα χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Όσες νίκες έχει κάνει στην Αθήνα στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League και έκτοτε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Παράλληλα, προέρχεται από διαδοχικές μέτριες εμφανίσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα τόσο από την Τσέλιε (3-1) στην πρεμιέρα της League Phase, όσο και από τον ΠΑΟΚ (0-2) που την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Όσο για την Αμπερντίν, πραγματοποίησε κάκιστο ξεκίνημα στην Premiership Σκωτίας και βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετά από 8 αγωνιστικές, με μόλις 7 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ουραγό Λίβινγκστον. Ωστόσο έκανε δύο συνεχόμενες νίκες τον Οκτώβριο, δείχνοντας ότι έχει «σφυγμό». Έτσι παράμεινε στη θέση του ο Σουηδός προπονητης, Μπο Τέλιν ο οποίος τον περασμένο Μάιο την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου, του πρώτου της μετά από το 1990!

Να σπάσει την ολλανδική παράδοση ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη... μάχη της τρίτης αγωνιστικής του Europa League, φιλοξενούμενος από την Φέγενορντ στην Ολλανδία. Ένα ματς με ώρα έναρξης στις 17:30 (μετά από σχετική απόφαση της ΟΥΕΦΑ λόγω κακοκαιρίας) το οποίο θα μεταδώσει το Cosmote Sport 3 HD και ο ΑΝΤ1.

Ο ολλανδικός σύλλογος είναι χωρίς βαθμούς και χωρίς γκολ μετά από δύο παιχνίδια σε League phase (ή φάση ομίλων) ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για πρώτη φορά από το 2017/18.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη και τον νυν πρώτο σκόρερ χάρη στο χατ-τρικ του Ανας Ζαρούρι στην 1η αγωνιστική, αλλά προέρχεται από την ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Όμως το Τριφύλλι δεν έχει νικήσει ακόμη ολλανδική ομάδα στη League phase /φάση ομίλων του Europa League μετά από πέντε προσπάθειες (1 ισοπαλία/4 ήττες).

Για την πρώτη νίκη ο ΠΑΟΚ κόντρα σε Ζιρού και Εμπαπέ

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Γαλλία απέναντι στην Λιλ, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD.

Οι Γάλλοι έχουν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Europa League. Αρχικά επικράτησαν με 2-1 (54’ Χάμζα Ιγκαμάνε, 80’ Ολιβιέ Ζιρού – 59’ Σαβάρ Ατλί Μάγκνουσον) της Μπραν, ενώ στη συνέχεια πέρασαν νικηφόρα από το «Ολίμπικο» κερδίζοντας με 1-0 τη Ρόμα χάρη σε γκολ του Χάραλντσον από το 6ο, μόλις, λεπτό. Ο 22χρονος Ισλανδός μεσοεπιθετικός μαζί με τον συνομήλικό του Μαροκινό φορ Ιγκαμάνε, έχουν πετύχει από τέσσερα (4) γκολ μέχρι στιγμής, ενώ ακολουθεί ο... γερόλυκος Ζιρού με τρία (3), με τους «λιλουά» να έχουν επιθετικό πλουραλισμό, αλλά και τον αδερφό του Κιλιάν Εμπαπέ, Ίθαν.

Εξαιρετική ψυχολογία έχει, όμως, και ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ξέφυγε από το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων, κερδίζοντας δύο συνεχόμενα ντέρμπι – με 2-1 (63’ Τάισον, 75’πέν. Αντρίγια Ζίβκοβιτς – 22’ Τσικίνιο) τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και με 2-0 (45’ Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, 48’ Γιάννης Κωνσταντέλιας) την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια – ανεβαίνοντας στην κορυφή της Super League με 17 βαθμούς (5-2-0 με 11-5 τέρματα) έπειτα από επτά αγωνιστικές.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει εξίσου καλά μέχρι στιγμής. Οι «ασπρόμαυροι» στην πρεμιέρα παραχώρησαν «λευκή» ισοπαλία στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ενώ στη συνέχεια, αν και προηγήθηκαν, ηττήθηκαν με 3-1 (45’+2’ Ιάγκο Άσπας, 53’ Μπόρχα Ιγκλέσιας, 70’ Βιλό Σάντμπεργκ – 37’ Γιώργος Γιακουμάκης) από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Πέμπτη 23/10

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 17:30

Σάλτσμπουργκ - Φερεντσβάρος 19:45

Φενερμπαχτσέ - Στουτγκάρδη 19:45

Μπράγκα - Ερυθρός Αστέρας 19:45

Λιόν - Βασιλεία 19:45

Στεάουα Βουκ. - Μπολόνια 19:45

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Άστον Βίλα 19:45

Γκενκ - Μπέτις 19:45

Μπραν - Ρέιντζερς 19:45

Ρόμα - Πλζεν 22:00

Λιλ - ΠΑΟΚ 22:00

Σέλτικ - Στουρμ Γκρατς 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ 22:00

Γιουνγκ Μπόις - Λουντογκόρετς 22:00

Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 22:00

Θέλτα - Νις 22:00

Μάλμε - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6 Μίντιλαντ 6 Άστον Βίλα 6 Μπράγκα 6 Λιόν 6 Λιλ 6 Πόρτο 6 Βικτόρια Πλζεν 4 Μπέτις 4 Φράιμπουργκ 4 Φερεντσβάρος 4 Παναθηναϊκός 3 Θέλτα 3 Βασιλεία 3 Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3 Ρόμα 3 Μπραν 3 Γκενκ 3 Γιουνγκ Μπόις 3 Φενερμπαχτσέ 3 Λουντογκόρετς 3 Στουρμ Γκρατς 3 Στουτγκάρδη 3 Στεάουα Βουκ. 3 Νότιγχαμ Φόρεστ 1 Ερυθρός Αστέρας 1 Μπολόνια 1 ΠΑΟΚ 1 Σέλτικ 1 Μακάμπι Τελ Αβιβ 1 Νις 0 Ρέιντζερς 0 Ουτρέχτη 0 Φέγενορντ 0 Σάλτσμπουργκ 0 Μάλμε 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Πέμπτη 23/10

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας 19:45

Ραπίντ Βιένης - Φιορεντίνα 19:45

Στρασμπούρ - Γιαγκελόνια 19:45

Ριέκα - Σπάρτα Πράγας 19:45

ΑΕΚ - Αμπερντίν 19:45

Ντρίτα - Ομόνοια 19:45

Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 19:45

Σκεντίγια - Σέλμπουρν 19:45

Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο 19:45

Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας 22:00

Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε 22:00

Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ 22:00

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Λεχ Πόζναν 22:00

Σίγκμα Όλομουτς - - Ρακόβ Τσεστόχοβα 22:00

Σαμσουνσπόρ - Ντιναμό Κιέβου 22:00

Κραϊόβα - Νόα 22:00

Χάμρουν - Λοζάνη 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1αγ.)