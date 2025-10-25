Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη

Η ομάδα της Λάρισας «καθάρισε» το ματς στις Σέρρες από το πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ και αποβολή του Λύρατζη, πανηγυρίζοντας το πρώτο… τρίποντο στη φετινή Super League.

Newsbomb

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον κόσμο στο πλευρό της η ΑΕΛ ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι «βυσσινί» για την 8η αγωνιστική επικράτησαν στις Σέρρες του Πανσερραϊκού με 2-0 και χάρηκαν την πρώτη τους επιτυχία στη σεζόν.

Τα πάντα κρίθηκαν από το πρώτο ημίχρονο, όταν το εκπληκτικό γκολ του Μπαγκαλιάνη και το τέρμα του Ουάρντα διαμόρφωσαν το σκορ, ενώ πριν πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες αποβλήθηκε ο Λύρατζης. Έτσι τα πάντα ουσιαστικά είχαν κριθεί.

Οι Θεσσαλοί είχαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τις προσπάθειες των Ατανάσοφ και Τούπτα όμως, να καταλήγουν στο δοκάρι.

Με τον τρόπο αυτό η ΑΕΛ… ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις και προσπέρασε τους Σερραίους. Οι Λαρισαίοι ανέβηκαν στους 7 βαθμούς με τον Πανσερραϊκό να μένει στους 5.

Το ματς ήταν μοιρασμένο στην αρχή του. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που άλλαξε τις ισορροπίες στο 37’. Ο Μπαγκαλιάνης με εκπληκτικό σουτ από απόσταση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι, σημειώνοντας ένα απ’ τα καλύτερα γκολ της σεζόν για το 0-1!

Ο Ατανάσοφ στο 41’ εκτέλεσε κόρνερ, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι. Τρία λεπτά μετά, όμως, ήρθε το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Λάρισας.

Ο Ουάρντα στην «καρδιά» της άμυνας του Πανσερραϊκού πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Λύρατζης έκανε σκληρό μαρκάρισμα βρίσκοντας το κεφάλι του Κοσονού. Μετά από εξέταση της φάσης ο μπακ του Πανσερραϊκού αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ο Τούπτα στο 85’ με σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι για δεύτερη φορά για την ΑΕΛ.

Κάπως έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με εύκολη νίκη της Λάρισας, που ήταν και η πρώτη στη φετινή Super League.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Νάνελι, Ομεονγκά – Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός.

Κόκκινη: Λύρατζης (45’+1’).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (58’ Τσαούσης), Μπρουκς, Λιάσος (76’ Ομεονγκά), Γκριν (46’ Γεωργιάδης), Νάνελι, Μπανζάκι (46’ Μάρας), Ιβάν (58’ Καρέλης).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Στάικος (46’ Χατζηστραβός), Πέρες (73’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πασάς (79’ Γκάρατε), Ουάρντα (62’ Τούπτα), Μούργος (62’ Σαγκάλ).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3: Το «αστέρι» άξιζε και νίκησε στο Ηράκλειο

22:04LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ - MGK: Ξανά μαζί το εκκεντρικό ζευγάρι;

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση με Πούτιν μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία - «Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου»

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Βραζιλιάνα influencer «βαρόνη ναρκωτικών» σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της - «Είναι κρίμα... »

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

21:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Υπό σχεδιασμό ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη νίκη για Άρη, στο τέλος η Καρδίτσα

21:00ΥΓΕΙΑ

Πόσα βήματα χρειάζετε να κάνετε την ημέρα για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Στοχευμένο πλήγμα» στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας εξαπέλυσε το Ισραήλ - Τέσσερις τραυματίες

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Νέα τουρκική πρόκληση - Σκάφος της ακτοφυλάκης καταδιώκει ελληνικό αλιευτικό

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Άνοιξαν σφραγισμένες αντλίες πρατηρίου καυσίμων - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδήλωση στη Βαλένθια, έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

12:59ΥΓΕΙΑ

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας - Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ