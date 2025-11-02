ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2: Έχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο η ομάδα της Βοιωτίας

Σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση για τον Λεβαδειακό στην έδρα της ΑΕΛ, με γκολ των Πεντρόσο και Συμελίδη – Στην 4η θέση η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2: Έχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο η ομάδα της Βοιωτίας
Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Super League, αποδίδοντας ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κατηγορία! Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε 2-0 στην έδρα της ΑΕΛ και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ο σύλλογος της Βοιωτίας ανέβηκε στους 15 βαθμούς, ενώ οι Λαρισαίοι έμειναν στους 7 γνωρίζοντας μία ακόμη εντός έδρας ήττα. Περισσότερες ευκαιρίες οι φιλοξενούμενοι, δοκάρι με τον Πασά οι γηπεδούχοι.

Η αναμέτρηση άρχισε με τους γηπεδούχους να είναι πιο κινητικοί. Ο Χατζηστραβός στο 7’ είχε καλό σουτ, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει. Τρία λεπτά μετά ο Ατανάσοφ κάτω απ’ το κέντρο δοκίμασε να αιφνιδιάσει, αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων δεν ανησύχησε.

Ο Λεβαδειακός ισορρόπησε και ουσιαστικά στην πρώτη του ευκαιρία στο 17’ κατάφερε να σκοράρει. Μετά από φάση διαρκείας έγινε σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος και ο Πεντρόσο με κεφαλιά έκανε το 0-1!

Η ομάδα της Βοιωτίας βρέθηκε κοντά στο γκολ και στο 24’, όταν ο Παλάσιος έκανε ωραία σέντρα, με τον Τσάκλα να διώχνει με υπερένταση πριν η μπάλα φτάσει στον Πεντρόσο που ήταν έτοιμος να τη σπρώξει στα δίχτυα.

Στο 35’ ο Μπάλτσι βρήκε ωραία τον Παλάσιος που εντός περιοχής έκανε τη συρτή σέντρα, χωρίς να βρίσκει συμπαίκτη του και έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Ένα λεπτό μετά, ο Μπάλτσι σούταρε με τον Μελίσσα να σώζει την ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λάρισας στο 44’ απείλησε με φάουλ του Ατανάσοφ που έδιωξε ο Λοντίγκιν. Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πασάς πήγε να σημειώσει εκπληκτικό γκολ με γυριστό μέσα απ’ την περιοχή, όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι.

Ο Ουάρντα με κεφαλιά στο 49’ έστειλε την μπάλα άουτ, με τη μεγάλη φάση να έρχεται στο 50’ για τον Λεβαδειακό. Ο Κωστή έκανε εξαιρετική ενέργεια και σουτ, με την μπάλα να περνά δίπλα απ’ το δοκάρι των γηπεδούχων.

Δύο λεπτά μετά ο Πασάς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα χιλιοστά πάνω απ’ τα δοκάρια της εστίας του Λοντίγκιν. Στο 57’ ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού σταμάτησε την προσπάθεια του Τούπτα.

Ο ρυθμός μειώθηκε και ο Παλάσιος στο 78’ εντός περιοχής έκανε το σουτ, με τον Μελισσά να διώχνει σε κόρνερ. Ο Σαγκάλ στο 85’ ενώ ήδη έπαιζε με ενοχλήσεις, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αποχώρησε αφήνοντας με δέκα την ομάδα του καθώς δεν υπήρχε δικαίωμα αλλαγής.

Στο 90+5’ στην κόντρα ο Λεβαδειακός πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Λαγιούς άφησε στον Όζμπολτ, αυτός πλάσαρε, ο Μελίσσας έδιωξε και ο Συμελίδης από κοντά έκανε το 0-2!

Έτσι ολοκληρώθηκε και το ματς με τους φίλους της ΑΕΛ να αποδοκιμάζουν με τη λήξη του αγώνα.

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάνης, Πέρες - Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Λοντίγκιν, Συμελίδης

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες (80΄ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (53΄ Τούπτα), Πασάς (71΄ Γκαράτε), Ουάρντα (80΄ Γιούσης), Μούργος (53΄ Σαγκάλ)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτσι (73΄ Λαγιούς), Παλάσιος (90΄+ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (60΄ Συμελίδης), Πεντρόσο (73΄ Οζμπολτ)

