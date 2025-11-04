UEFA: Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League

Μάλμε - Παναθηναϊκός (19:45, Europa League)

Μετά την ήττα από τον Βόλο στη Μαγνησία, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο Europa League, όπου θα δώσει μια κρίσιμη «μάχη» στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε, για την 4η αγωνιστική της League Phase.

Η UEFA όρισε ως πρώτο διαιτητή τον Νίκολας Γουόλς από τη Σκωτία. Βοηθοί του θα είναι οι Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, ενώ τέταρτος θα είναι ο Κρίστοφερ Γκράχαμ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Κέβιν Κλάνσι και Στίβεν ΜακΛίν, επίσης από τη Σκωτία.

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις (22:00, Europa League)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League, επιδιώκοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά το σημαντικό «διπλό» στη Γαλλία.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς από τη Σερβία, ο οποίος έχει ξαναβρεθεί στο δρόμο των Θεσσαλονικέων, σε αναμέτρηση Super League με την ΑΕΛ τη σεζόν 2019-’20. Βοηθοί του θα είναι οι Ούρος Στοΐκοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μόμσιλο Μάρκοβιτς (Σερβία), με βοηθό τον Οβίντιου Χάιτεγκαν από τη Ρουμανία.

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς (19:45, Conference League)

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση του Conference League, υποδεχόμενη τη νεοστέφανη Πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Σάμροκ Ρόβερς, στην «OPAP Arena».

Η UEFA όρισε ως πρώτο διαιτητή τον Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο από την Ισπανία, στην πρώτη του εμφάνιση σε αγώνα ελληνικής ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βοηθοί του θα είναι οι Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Αντόνιο Μαρτίνεθ Μορένο, με τέταρτο τον Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλεθ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και Χόρχε Φιγκερόα Βάσκεθ, όλοι Ισπανοί.

