«Αντεπίθεση και Κορόνα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (04/11).
Μία ιδιαιτέρως κρίσιμη αναμέτρηση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την PSV για το Champions League σ’ ένα ματς «Must Win» ούτως ώστε να σημάνει την «Θρυλική αντεπίθεση».
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ενίσχυσή του σ’ όλους τους τομείς και πλησιάζει ο «Κορόνα και παίκτες winners», τη στιγμή που στην ΑΕΚ ο Ορμπελίν Πινέδα έκανε ένα βήμα… μπροστά και έδειξε πως «Ο καλύτερος είναι εδώ».
