Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη γκάφα σε βίντεο για τον Ζότα και τον αδερφό του – Απολογήθηκε η «βασίλισσα»
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, ωστόσο υπέπεσε σε «χοντρή» γκάφα κι απολογήθηκε, μέσω των social media.
Οι Μαδριλένοι είχαν ετοιμάσει ένα βίντεο για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδερφού του.
Σε αυτό, όμως, αντί για τον αδερφό του Ζότα, Αντρέ Σίλβα, συμπεριέλαβαν φωτογραφία του Αντρέ Σίλβα της Έλτσε.
Σε ποστάρισμα της στα social media ζήτησε συγγνώμη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά συγγνώμη από την Έλτσε και τον παίκτη της, Αντρέ ντα Σίλβα, επειδή κατά λάθος συμπεριέλαβαν, στο VIDEO, την εικόνα του αντί για αυτήν του Αντρέ Σίλβα, αδελφού του Ντιόγκο Χότα, παίκτη της Λίβερπουλ. Λυπούμαστε για το συμβάν».
