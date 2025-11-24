ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-2: Χτύπησε νωρίς και άντεξε ως το τέλος με «ήρωα» τον Λίλο

Με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά του, ο ΟΦΗ έσπασε το αρνητικό σερί, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της ΑΕΛ.

Newsbomb

ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-2: Χτύπησε νωρίς και άντεξε ως το τέλος με «ήρωα» τον Λίλο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπουδαίο διπλό με 2-1 επί της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα της Κρήτης πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά της να ξεφύγει απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΟΦΗ έφυγε με το «τρίποντο» απ’ τη Λάρισα χάρις στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), αλλά κυρίως χάρη στις επεμβάσεις του Λίλο, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, ενώ η ΑΕΛ (που «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) ισοφάρισε προσωρινά με τον Γκαράτε στο 11’.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι είχε ξέφρενο ρυθμό στην εκκίνησή του και στο πρώτο τέταρτο είχαν μπει ήδη τρία γκολ. Στο 8’ ο Σαλσέδο βρήκε με μπαλιά «τρύπα» τον Θεοδοσουλάκη στο χώρο κι ο τελευταίος πλάσαρε τον Μελίσσα για το 1-0 του ΟΦΗ.

Τρία λεπτά μετά (11’) ο Μπόρχα Γκονζάλες λίγο έλειψε να σκοράρει με απευθείας κόρνερ (!), όμως ο Μελίσσας επενέβη σωτήρια, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η ΑΕΛ σε υποδειγματικό transition πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με τον Γκαράτε, ο οποίος «κεραυνοβόλησε» τον Λίλο για το 1-1.

Οι Κρητικοί, ωστόσο, κατάφεραν να ξαναβρούν δίχτυα μόλις τρία λεπτά αργότερα (15’), όταν από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Καραχάλιος με προβολή έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ. Ακολούθησε ένα μεγάλο λάθος της άμυνας των Κρητικών στο 28’ όμως ο Χατζηστραβός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λίλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε... ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Στο 59’ ο Θεοδοσουλάκης απέτυχε να νικήσει τον Μελίσσα σε τετ-α-τετ, ενώ στο 62’ ο Λίλο έκανε διπλή επέμβαση πάνω στους Γκαράτε και Χατζηστραβό.

Στο 73’ ο Τούπτα δεν μπόρεσε από τα πέντε μέτρα να... σπρώξει την μπάλα προς την εστία του «ακινητοποιημένου» Λίλο για να ισοφαρίσει, ενώ στο 77’ ο Γιούσης αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή επιχείρησε γύρισμα με το κεφάλι, αντί να σημαδέψει εστία.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Κώστας Αποστολάκης (85’ Φαϊζάλ), Παντελάκης, Τσακλά, Φεριγκρά, Κοσονού (74’ Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62’ Αντράντα), Χατζηστραβός (62’ Μούργος), Τούπτα (74’ Πασάς), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69’ Γιάννης Αποστολάκης), Φούντας (74’ Νέιρα, 89’ λ.τρ. Ρακόνιατς), Θεοδοσουλάκης (89’ Χριστόπουλος), Σαλσέδο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΚΟΣΜΟΣ

Μια αχτίδα ελπίδας για ειρήνη στην Ουκρανία: Νέο σχέδιο 19 σημείων ΗΠΑ και Κιέβου - Λευκός Οίκος: «Έχουμε μερικά σημεία διαφωνίας»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη Σοφία Μουτίδου - «Έρχεσαι τώρα να με ρωτήσεις γι’ αυτό;»

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου στη Νεοχωρούδα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρωτοφανές συμβάν στην Αγγλία: Παίκτης της Έβερτον αποβλήθηκε γιατί χαστούκισε συμπαίκτη - Βίντεο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν «εκδίκηση» για τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χέιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι

22:30MEETING POINT

Αναταράξεις από το «χρησμό» Τασούλα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εύβοια: Γυναίκα οδηγός χτύπησε μηχανάκι και εξαφανίστηκε

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν παρουσιάζει σχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία - Στοχεύει σε δύναμη 105.000 εφέδρων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατέρριψε 10 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-2: Χτύπησε νωρίς και άντεξε ως το τέλος με «ήρωα» τον Λίλο

22:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική Κουτσούμπα για Τσίπρα: Με όρους πολιτικού κουτσομπολιού επιχειρεί να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο - «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή»

21:36LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: «Δεν θα εμφανίσω τη σχέση μου, δεν είμαι έτοιμη»

21:34ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παρελθόν ο Μεσίνα από την Αρμάνι Μιλάνο - Αναλαμβάνει ο Ποέτα

21:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για υπερήλικες γυναίκες στην Ηλεία – Κουκουλοφόροι τις φίμωσαν και τις λήστεψαν

21:18LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς spoiler: Ο Μιχάλης τραυματίζεται βαριά

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω social media κατά της Όλγας Γεροβασίλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου - Τι σημαίνει για τον χειμώνα στην Ευρώπη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: 50χρονος παρενόχλησε μέσα στο σπίτι του φιλοξενούμενη μαθήτρια

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε αυτοπροσώπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο - Δείτε φωτογραφίες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρωτοφανές συμβάν στην Αγγλία: Παίκτης της Έβερτον αποβλήθηκε γιατί χαστούκισε συμπαίκτη - Βίντεο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: ΗΠΑ - Ουκρανία ετοίμασαν νέα ειρηνευτική πρόταση 19 σημείων κάνοντας bypass τα ακανθώδη σημεία

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για την τραγωδία στο Μάτι: «Είπα “γιατί Θεέ μου”, εγώ που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό» - «Το σύστημα είχε παραλύσει, ο συντονισμός είχε χαθεί, δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στην Τσιμισκή– Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

17:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιατί ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι βάζει «φρένο» στην παγκόσμια περιοδεία των Μποφίλιου - Χαρούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ