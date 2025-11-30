Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η «Ένωση» ψάχνει νίκη «δήλωση» στη Λεωφόρο | Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Μια νίκη «δήλωση» ενόψει της συνέχειας ψάχνει η ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για τη 12η αγωνιστική της Super League – Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα.

Η ΑΕΚ, μετά το σπουδαίο «διπλό» επί της Φιορεντίνα, δίνει ένα καθοριστικό παιχνίδι στη Λεωφόρο κόντρα στον ανεβασμένο Παναθηναϊκό.

Τίποτα δεν θα τελειώσει απόψε (30/11), αλλά με δεδομένο ότι και το «τριφύλλι» έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία, είναι ένα παιχνίδι που αμφότερες οι ομάδες «καίγονται»

Η «Ένωση» μετράει δύο ήττες στα πρώτα ντέρμπι της στη φετινή σεζόν, κόντρα σε ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό, συνεπώς ψάχνει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε αντίπαλο της Big-4. Θα είναι ακόμα πιο σημαντικό αν τα καταφέρει στη Λεωφόρο, από την οποία δεν πέρασαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ταλαιπωρούνται από αρκετά θέματα τραυματισμών με τελευταίο «θύμα» να είναι ο Ζίνι, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ. Ο Ανγκολέζος, πάντως, απέφυγε τα χειρότερα.

Παρά τα προβλήματα, η ΑΕΚ εμφανίζεται βελτιωμένη, αλλά εξακολουθεί να ψάχνει τον τρόπο να είναι πιο αποτελεσματική.

Η πιθανή «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

Όσον αφορά στην ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς υπάρχουν «σίγουροι», αλλά κι ερωτηματικά.

Ο Στρακόσα στην εστία και τα 3/4 της άμυνας μοιάζει να έχουν «κλειδώσει». Συγκεκριμένα, ο Ρότα θα παίξει δεξιά, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Ρέλβας – Μουκουντί. Όσον αφορά στα αριστερά, η εξαιρετική εμφάνιση του Πήλιου στη Φλωρεντία, ενδεχομένως, να του δώσει φανέλα βασικού αντί του Πενράις.

Θέση στη βασική ενδεκάδα διεκδικεί για τον ίδιο λόγο κι ο Γκατσίνοβιτς, αν και Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας μοιάζουν τα φαβορί.

Ο Πινέδα θα είναι ένας από τους τρεις του κέντρου, εκεί που είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται κι ο Μάνταλος, ο οποίος δεν έπαιξε την Πέμπτη (27/11). Λογικά η τριάδα θα κλείσει με τον Μαρίν, αν κάποιες πιθανότητες έχουν Γκρούγιτς, Κοϊτά.

Στην κορυφή της επίθεσης τα πράγματα είναι απλά: Θα ξεκινήσει ο Γιόβιτς, καθώς έτσι κι αλλιώς Ζίνι και Πιερό είναι τραυματίες.

