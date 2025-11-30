Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Θετικό που πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι με μεγάλο ενθουσιασμό» | Οι δηλώσεις του Ίνγκασον

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Ίνγκασον: «Θετικό που πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι με μεγάλο ενθουσιασμό»

Ο Ίνγκι Ίνγκασον μίλησε για το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και στάθηκε στην καλή ψυχολογία που υπάρχει στο «τριφύλλι» ενόψει του αθηναϊκού ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Ισλανδός αμυντικός στάθηκε στη σημασία της διατήρησης του μομέντουμ, που έφερε η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ίνγκασον μίλησε στην CosmoteTV για το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Αναλυτικά όσα είπε:

Η ομάδα έρχεται από σειρά θετικών αποτελεσμάτων με καλές εμφανίσεις που έδειξαν πως πλέον έχει αποκτήσει και αυτοπεποίθηση. Πόσο πιστεύεις πως θα σας βοηθήσει αυτό, ενόψει του πολύ σημαντικού παιχνιδιού όπως είναι η βαθμολογία με την ΑΕΚ;

«Βεβαίως και θα μας βοηθήσει, έχουμε ένα θετικό σερί αποτελεσμάτων τώρα. Προφανώς είναι πολύ καλό, γιατί η χρονιά μας μέχρι αυτή τη στιγμή είχε τα πάνω και τα κάτω της. Βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά και είναι σημαντικό για το γκρουπ, προφανώς για τον νέο προπονητή και για τον σύλλογο.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που έχεις το momentum και αυτή είναι μια τέτοια στιγμή. Έχουμε το momentum μαζί μας και παίζουμε την Κυριακή (σ.σ. απόψε) απέναντι σ’ έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, οπότε είναι θετικό που πάμε σ’ ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι με θετικότητα και μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε δείξει τις προηγούμενες εβδομάδες ότι αν είμαστε στο επίπεδο που πρέπει, μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε».

Με το νέο προπονητή η ομάδα δείχνει να είναι ευέλικτη, όσον αφορά και τη διάταξη. Για παράδειγμα στο ματς με τη Στουρμ Γκρατς παίξαμε με τριάδα στην άμυνα αν και δεν το είχατε δουλέψει πάρα πολύ και δεν το έχετε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, όμως ανταποκριθήκατε. Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σου αυτό για τον τρόπο που λειτουργεί πλέον όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα;

«Προφανώς είναι πολύ σημαντικό για το γκρουπ. Είχαμε πολλές απουσίες τελευταία, παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση ήταν έξω λόγω τιμωρίας ή τραυματισμού. Ο προπονητής αποφασίζει κάποιες φορές να είναι πιο ευέλικτος, αλλά σε κάποια παιχνίδια εξαρτάται επίσης και με το πώς αγωνίζεται ο αντίπαλος. Οπότε ξέρεις, είναι μέρος του ποδοσφαίρου, είναι κάτι που αφορά εμάς τους παίκτες να μπορούμε να προσαρμοστούμε γρήγορα στις αλλαγές.

Και προφανώς την Πέμπτη δούλεψε υπέρ μας, είχαμε καλή απόδοση και προφανώς είναι πολύ σημαντικό για τον προπονητή που διαθέτει την ευελιξία και έχει την ικανότητα να αλλάζει την ομάδα συστήματα και διάφορα άλλα, προκειμένου να αναπτύξει το γκρουπ καλά. Εάν μπορούμε να το κάνουμε αυτό παίρνοντας θετικά αποτελέσματα, δείχνει πως προφανώς ο προπονητής μεταφέρει την εμπειρία του στην ομάδα και το μεταδίδει σ’ εμάς στους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

