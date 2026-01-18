Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ, προκειμένου να γίνει και με τη... βούλα παίκτη του Παναθηναϊκού.

Ο Αντίνο ξεκίνησε το ταξίδι του το Σάββατο (17/01), με ενδιάμεσο σταθμό την Ισπανία, πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 14:48. Στο πλευρό του βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς του, καθώς και οι εκπρόσωποί του.

Ο 21χρονος αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να επισημοποιηθεί και τυπικά η ένταξή του στο «τριφύλλι». Μια μεταγραφή που πέρασε από αρκετά εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθεί και που καθιστά τον Αργεντινό τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

