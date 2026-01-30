Champions League LIVE: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs

Η… καρδιά του Ολυμπιακού χτυπά το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) στις 13:00 στο «Σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» στην Νιόν της Ελβετίας, αφού εκεί θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ήδη τους δύο υποψήφιους αντιπάλους, βάσει της τελικής τους βαθμολογίας στον ενιαίο πίνακα και αυτοί είναι οι Αταλάντα και Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στην κλήρωση συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση στη League phase, με τις πρώτες οκτώ να έχουν εξασφαλίσει απ’ ευθείας την πρόκριση στη φάση των «16».

Οι Πειραιώτες θα είναι γηπεδούχοι στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός σε Μπέργκαμο ή Λεβερκούζεν, στις 24 ή 25 του μηνός

Συνοπτικά, τα ζευγάρια της κλήρωσης:

Ρεάλ Μαδρίτης/ Ίντερ- Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα

Παρί Σεν Ζερμέν/ Νιούκαστλ- Μονακό/Καραμπάγκ

Γιουβέντους/ Ατλέτικο Μαδρίτης- Μπριζ/Γαλατασαράι

Αταλάντα/Μπάγερ Λεβερκούζεν- Ολυμπιακός/ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League:

Διαβάστε επίσης