Super League Βαθμολογία: Αμετάβλητη εικόνα στην κορυφή, απώλεια «μαχαιριά» για Παναθηναϊκό
Η ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κρατάει την Ένωση στην κορυφή στο +2 από Ολυμπιακό και +3 από Θεσσαλονικείς που έχουν ματς λιγότερο – Κερδισμένος ο Λεβαδειακός λόγω της… αυτοκτονίας του «τριφυλλιού».
Πέντε ισοπαλίες σε έξι ματς που διεξήχθησαν ως τώρα για την 21η αγωνιστική της Super League. Αποτελέσματα που φέρνουν χαμόγελα στην ΑΕΚ η οποία διατηρήθηκε στην κορυφή και κυρίως στον Λεβαδειακό, ο οποίος διατήρησε την απόστασή του απ’ τον Παναθηναϊκό παρότι είχε πολύ δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό.
Στις κυριακάτικες αναμετρήσεις δεν υπήρξε νικητής. Στο ντέρμπι της Τούμπας το 0-0 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στέλνει την Ένωση στους 49 βαθμούς και τη διατήρηση της κορυφής. Ο Ολυμπιακός είναι στους 47, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 46 και ένα ματς λιγότερο.
Στη «μάχη» της τετράδας, ο Λεβαδειακός παρά το 0-0 με τον Ολυμπιακό το Σάββατο, κράτησε το +6 από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι»… αυτοκτόνησαν απέναντι στην ομάδα της Βοιωτίας και έτσι δυσκολεύει σημαντικά πλέον η τέταρτη θέση γι’ αυτούς.
SUPER LEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 14/2
- Παναιτωλικός – Asteras Aktor 3-1
- Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
- Βόλος – Άρης 1-1
Κυριακή 15/2
- Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
- Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1
Δευτέρα 16/2
- 18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Novasports Prime
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΚ 49
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 46 -20αγ.
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 33 -20αγ.
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25 -20αγ.
9. Παναιτωλικός 21
10.Ατρόμητος 20 -20αγ.
11.Κηφισιά 20 -20αγ.
12.ΑΕΛ 20
13.Asteras Aktor 16
14.Πανσερραϊκός 8 -20αγ.