Super League Βαθμολογία: Αμετάβλητη εικόνα στην κορυφή, απώλεια «μαχαιριά» για Παναθηναϊκό

Πέντε ισοπαλίες σε έξι ματς που διεξήχθησαν ως τώρα για την 21η αγωνιστική της Super League. Αποτελέσματα που φέρνουν χαμόγελα στην ΑΕΚ η οποία διατηρήθηκε στην κορυφή και κυρίως στον Λεβαδειακό, ο οποίος διατήρησε την απόστασή του απ’ τον Παναθηναϊκό παρότι είχε πολύ δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό.

Στις κυριακάτικες αναμετρήσεις δεν υπήρξε νικητής. Στο ντέρμπι της Τούμπας το 0-0 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στέλνει την Ένωση στους 49 βαθμούς και τη διατήρηση της κορυφής. Ο Ολυμπιακός είναι στους 47, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 46 και ένα ματς λιγότερο.

Στη «μάχη» της τετράδας, ο Λεβαδειακός παρά το 0-0 με τον Ολυμπιακό το Σάββατο, κράτησε το +6 από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι»… αυτοκτόνησαν απέναντι στην ομάδα της Βοιωτίας και έτσι δυσκολεύει σημαντικά πλέον η τέταρτη θέση γι’ αυτούς.

SUPER LEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 14/2

Παναιτωλικός – Asteras Aktor 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1

Δευτέρα 16/2

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46 -20αγ.

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33 -20αγ.

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 -20αγ.

9. Παναιτωλικός 21

10.Ατρόμητος 20 -20αγ.

11.Κηφισιά 20 -20αγ.

12.ΑΕΛ 20

13.Asteras Aktor 16

14.Πανσερραϊκός 8 -20αγ.