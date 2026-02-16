Super League: Πάμε για τα πιο «καυτά» play offs που έγιναν ποτέ

Το πρόγραμμα που απομένει για τους τρεις των πρώτων θέσεων, φανερώνει πως θα οδηγηθούμε για πρώτη φορά σε «μάχη» τριών ομάδων με σχεδόν ίσες πιθανότητες για τίτλο.

Super League: Πάμε για τα πιο «καυτά» play offs που έγιναν ποτέ
Πέντε αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση της regular season στην Super League. Οι τρεις των πρώτων θέσεων της βαθμολογίας, δεν λένε να… ξεκολλήσουν με τίποτα. Η κορυφή είναι γρίφος πραγματικός, καθώς ακόμη και με τα τωρινά δεδομένα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, μια και ο ΠΑΟΚ «χρωστάει» ένα ματς. Αυτό με την Κηφισιά εκτός έδρας.

Η διαφορά πρώτου με τρίτου είναι τρεις βαθμοί. Άρα αν ο «Δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης νικήσει «πιάνει» την ΑΕΚ και αφήνουν τον Ολυμπιακό στο -2. Διαφορά που σε καμία περίπτωση δεν καθιστά αουτσάιντερ τους «ερυθρόλευκους» με τόσες αναμετρήσεις να απομένουν.

Από εδώ και πέρα είναι δεδομένο πως δεν θα αλλάξουν σημαντικά οι διαφορές, χωρίς κανείς να γνωρίζει τις θέσεις με τις οποίες θα πάνε στα play offs οι τρεις ομάδες. Απομένει ένα ντέρμπι, αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει το πιο… στρωμένο πρόγραμμα απ’ όλους, με δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις σε Βόλο και Περιστέρι με Ατρόμητο.

Ο Ολυμπιακός πέρα απ’ το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχει να πάει σε Σέρρες και Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει Πανσερραϊκό και ΟΦΗ. Οι Θεσσαλονικείς πέραν του εξ αναβολής με την Κηφισιά στη Νεάπολη και του ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους», έχουν να πάνε δύο φορές στη Θεσσαλία για ματς με Βόλο και ΑΕΛ.

Από τα εντός έδρας των τριών, τα δυσκολότερα σε θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτά της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τον τέταρτο Λεβαδειακό.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, όλα δείχνουν πως οι διαφορές θα είναι μικρές και στα play offs για πρώτη φορά θα υπάρχουν τρεις ομάδες με περίπου ίδιες πιθανότητες για τίτλο. Καθοριστική λεπτομέρεια και το ποιος θα είναι τελικά ο τέταρτος. Αν εκεί θα είναι ο Λεβαδειακός ή ο Παναθηναϊκός δηλαδή, μια και πάντα είναι δυσκολότερο ψυχολογικά έστω, να είναι όλα τα ματς ντέρμπι. Ειδικά απέναντι στον ρυθμιστή, καθώς ο τέταρτος της βαθμολογίας δεν θα έχει ελπίδα για τίτλο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΕΚ 49 (21 αγ.)

2.Ολυμπιακός 47 (21 αγ.)

3.ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)

Το πρόγραμμα που απομένει για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ:

18η (Εξ αναβολής)

Κηφισιά - ΠΑΟΚ

22η

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

23η

Βόλος – ΑΕΚ

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor

24η

ΑΕΚ – ΑΕΛ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η

Ατρόμητος – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η

ΑΕΚ – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Βόλος – ΠΑΟΚ

