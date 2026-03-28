Ποδόσφαιρο γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός για την Στεφάτου της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα του Παναθηναϊκού (2-1) για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Το αποτέλεσμα όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Κι αυτό λόγω του σοβαρού τραυματισμού της Στεφάτου.

Η αρχηγός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Κορωπί, τραυματίστηκε σοβαρά σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Μάλιστα τα ουρλιαχτά της από τον πόνο έκαναν τους πάντες να ανατριχιάσουν.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τους πάντες στην ΑΕΚ να μην μπορούν να χαρούν τη νίκη τους, αγωνιώντας για την κατάσταση της αρχηγού.

