Ο Μανωλάς οδήγησε τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική και γλέντησε με χορό και τραγούδια - Βίντεο

Η ομάδα της Νάξου αποσπάστηκε έξι βαθμούς από τους διώκτες της και μετά από 5 χρόνια «σφράγισε» την επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες. Υπενθυμίζεται πως τη σεζόν 2020/2021 είχε τερματίσει στην τελευταία θέση του 6ου ομίλου της τότε Δ’ Εθνικής.

Με αρχηγό τον Κώστα Μανωλά και τον Δημήτρη Σιόβα σε θέση σέντερ φορ, το σύνολο του Δημήτρη Παπασπύρου κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία.

Πρωταγωνιστής της νίκης στη Σαντορίνη ήταν ο Σιόβας, ο οποίος έφτασε τα 8 γκολ σε 6 παιχνίδια. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πέτυχε το νικητήριο τέρμα στο 54ο λεπτό, χαρίζοντας τη μεγάλη νίκη και τον τίτλο στην ομάδα του.

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό από το ξεκίνημα, με τον Πανναξιακό να προηγείται με 2-0, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 λίγο πριν την ανάπαυλα, βάζοντας νέα δεδομένα στο ματς.

Στο δεύτερο μέρος, ο Πανναξιακός έδειξε χαρακτήρα και με το γκολ του Σιόβα πήρε εκ νέου το προβάδισμα, το οποίο και διατήρησε μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας τη νίκη-τίτλου με τους περίπου 200 οπαδούς του που ταξίδεψαν στο νησί της Σαντορίνης.

Φυσικά, αυτή η επιτυχία πανηγυρίστηκε και με το κατάλληλο γλέντι, με τον Κώστα Μανωλά να αναλαμβάνει και χρέη τραγουδιστή.

