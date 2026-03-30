Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs 5-8 | Πρεμιέρα «φωτιά» με Λεβαδειακός – Άρης

Η Super League γνωστοποίησε τις ημέρες κι ώρες διεξαγωγής των αγώνων στα playoffs 5-8, τα οποία αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Η σέντρα θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (05/04), όπου ξεχωρίζει το Λεβαδειακός – Άρης, το οποίο αναμένεται να κρίνει πολλά όσον αφορά στην πέμπτη θέση.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κυρίως Κυριακή, με εξαίρεση δύο αγωνιστικές, οι οποίες θα διεξαχθούν Σάββατο και Τετάρτη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 5-8

1η αγωνιστική (Κυριακή 05/04/26)

  • 16:00: Λεβαδειακός – Άρης
  • 17:00: Βόλος – ΟΦΗ

2η αγωνιστική (Σάββατο 18/04/26)

  • 18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
  • 19:30: Άρης – Βόλος

3η αγωνιστική (Κυριακή 03/05/26)

  • 17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
  • 17:00: ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική (Κυριακή 10/05/26)

  • 17:00: Άρης – ΟΦΗ
  • 17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/05/26)

  • 17:00: Βόλος – Άρης
  • 17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική (Κυριακή 17/05/26)

  • 17:00: Άρης – Λεβαδειακός
  • 17:00: ΟΦΗ – Βόλος

Novibet
