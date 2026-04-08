Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο η σορός του - Πότε είναι η κηδεία

Η σορός του σπουδαίου Ρουμάνου προπονητή θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Μ. Πέμπτη (09/04) στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου, δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο άθλημα.

Την Μ. Παρασκευή (10/04) θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, ώστε όσοι το επιθυμούν να παρευρεθούν και να τον αποχαιρετήσουν. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και με στρατιωτικές τιμές.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο ποδόσφαιρο και ένα δυσαναπλήρωτο κενό για όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

