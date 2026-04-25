Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν 2025-26 κρίνεται απόψε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τους Θεσσαλονικείς και τους Κρητικούς να «διψούν» για το τρόπαιο.

Newsbomb

INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

ΠΑΟΚ εναντίον ΟΦΗ. Θεσσαλονίκη κόντρα στην Κρήτη. Βορράς απέναντι στον Νότο. Πάντα σε ποδοσφαιρικό πλαίσιο και μόνο. Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, απέχει μερικές ώρες πλέον. Απόψε θα μάθουμε τον τροπαιούχο για το 2025-26.

Δύο ομάδες που «διψούν» για το Κύπελλο. Έχοντας ένα κοινό κίνητρο: Τα 100 χρόνια ιστορίας τους. Περίσταση την οποία θέλουν να γιορτάσουν με ένα Κύπελλο.

Η ποδοσφαιρική… καρδιά της Ελλάδας, χτυπά στον Βόλο. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και από τους φίλους του ΠΑΟΚ αλλά και από αυτούς του ΟΦΗ. Η ατμόσφαιρα θα είναι θερμή, με τα χρώματα να είναι κοινά και 7.900 φίλους της κάθε ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το 9ο Κύπελλο της ιστορίας του. Τελευταία του επιτυχία ήταν το 2021. Από την άλλη ο ΟΦΗ θέλει να ζευγαρώσει τα τρόπαιά του, καθώς μέχρι τώρα έχει την κατάκτηση του 1986-87 να καμαρώνει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη και Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Από την πλευρά του ΟΦΗ, σημαντική απώλεια ο Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου. Βοηθοί του οι Ανδρέας Φωτόπουλος, Γιάννης Καραγκιζόπουλος, τέταρτος διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου με AVAR τον Βασίλη Φωτιά.

Οι δύο ομάδες έκαναν εντυπωσιακές πορείες μέχρι τον τελικό Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 8ος στη League Phase. Στα πλέι οφ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι στην Τούμπα (5-4) με το ματς να λήγει ισόπαλο 1-1. Στα προημιτελικά νίκησε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 2-0, ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 στη Λεωφόρο, 2-0 στην Τούμπα).

Ο ΟΦΗ ήταν 6ος στη League Phase. Στα πλέι οφ επικράτησε 2-0 του Asteras Aktor. Την έκπληξη την έκανε στα προημιτελικά, νικώντας 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ. Στα ημιτελικά κοντραρίστηκε με τον Λεβαδειακό, με ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο και νίκη 1-0 στη Λιβαδειά για να περάσει στον τελικό.

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 20:30. Ο τελικός Κυπέλλου θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Σχόλια
