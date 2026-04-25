Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

ΠΑΟΚ εναντίον ΟΦΗ. Θεσσαλονίκη κόντρα στην Κρήτη. Βορράς απέναντι στον Νότο. Πάντα σε ποδοσφαιρικό πλαίσιο και μόνο. Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, απέχει μερικές ώρες πλέον. Απόψε θα μάθουμε τον τροπαιούχο για το 2025-26.

Δύο ομάδες που «διψούν» για το Κύπελλο. Έχοντας ένα κοινό κίνητρο: Τα 100 χρόνια ιστορίας τους. Περίσταση την οποία θέλουν να γιορτάσουν με ένα Κύπελλο.

Η ποδοσφαιρική… καρδιά της Ελλάδας, χτυπά στον Βόλο. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και από τους φίλους του ΠΑΟΚ αλλά και από αυτούς του ΟΦΗ. Η ατμόσφαιρα θα είναι θερμή, με τα χρώματα να είναι κοινά και 7.900 φίλους της κάθε ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το 9ο Κύπελλο της ιστορίας του. Τελευταία του επιτυχία ήταν το 2021. Από την άλλη ο ΟΦΗ θέλει να ζευγαρώσει τα τρόπαιά του, καθώς μέχρι τώρα έχει την κατάκτηση του 1986-87 να καμαρώνει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη και Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Από την πλευρά του ΟΦΗ, σημαντική απώλεια ο Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου. Βοηθοί του οι Ανδρέας Φωτόπουλος, Γιάννης Καραγκιζόπουλος, τέταρτος διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου με AVAR τον Βασίλη Φωτιά.

Οι δύο ομάδες έκαναν εντυπωσιακές πορείες μέχρι τον τελικό Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 8ος στη League Phase. Στα πλέι οφ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι στην Τούμπα (5-4) με το ματς να λήγει ισόπαλο 1-1. Στα προημιτελικά νίκησε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 2-0, ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 στη Λεωφόρο, 2-0 στην Τούμπα).

Ο ΟΦΗ ήταν 6ος στη League Phase. Στα πλέι οφ επικράτησε 2-0 του Asteras Aktor. Την έκπληξη την έκανε στα προημιτελικά, νικώντας 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ. Στα ημιτελικά κοντραρίστηκε με τον Λεβαδειακό, με ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο και νίκη 1-0 στη Λιβαδειά για να περάσει στον τελικό.

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 20:30. Ο τελικός Κυπέλλου θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.