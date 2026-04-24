ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, Κόντης: «Ιστορικό παιχνίδι, εμείς και όλη η Κρήτη το περιμένουμε»

Για ένα ξεκάθαρο όνειρο, μίλησε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος. Ο προπονητής του ΟΦΗ τόνισε πως ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο φαβορί, αλλά η δική του ομάδα και όλη η Κρήτη, περιμένει πώς και πώς αυτή την αναμέτρηση. Φιλοδοξώντας πως στο τέλος θα πανηγυρίσει το τρόπαιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για το αν υπάρχει βάρος για τον τελικό: «Ο τελικός είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για εμάς, για το οποίο όλη η Κρήτη και εμείς περιμένουμε. Προσπαθούσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό, εκτός από την περασμένη εβδομάδα. Φαβορί είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κατακτήσει τέσσερα κύπελλα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Το όνειρο μας είναι τεράστιο. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας κόντρα σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να το χαρούμε. Ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Μεσοεπιθετικά, διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και ταλέντο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε αρκετή ώρα την μπάλα για να μην δεχθούμε την πίεση του αντιπάλου με την μπάλα. Το κυριότερο είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια».

Για το γεγονός ότι ο τελικός διεξάγεται ενδιάμεσα του πρωταθλήματος: «Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format του πρωταθλήματος δεν είναι ιδανικό γιατί αν κατακτήσουμε το κύπελλο αύριο, τα Play Off 5-8 δεν θα έχουν καμία σημασία. Νιώθουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε ένα καλό μομέντουμ. Αγωνιστικά, η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».